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20:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Стала известна сумма компенсации «Ак Барсу» за обмен Шипачева в минское «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», сумма денежной компенсации «Ак Барсу» за обмен нападающего Вадима Шипачёва составила 1000 рублей.

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Стала известна сумма компенсации «Ак Барсу» за обмен Шипачёва в минское «Динамо» | Источник: Чемпионат.com

Сегодня, 14 июня, минское «Динамо» объявило о переходе 37-летнего форварда в результате сделки с казанским клубом. Соглашение рассчитано на два сезона.

Напомним, Шипачёв выступал в составе «Ак Барса» с 2022 года. В прошедшем сезоне на счету 37-летнего форварда 62 сыгранных матча в регулярном чемпионате, в которых он забил 13 голов и отдал 31 результативную передачу, набрав в общем 44 очка и заработав показатель полезности «-6». В плей-офф КХЛ игрок провёл пять встреч, забросил одну шайбу и отдал один голевой пас, заработав два балла за результативность и показатель полезности «-2».

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