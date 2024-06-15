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11:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Терещенко: От перехода Шипачева в минское «Динамо» не стоит строить больших ожиданий

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил переход нападающего Вадима Шипачёва из «Ак Барса» в минское «Динамо».

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Терещенко: от перехода Шипачёва в минское «Динамо» не стоит строить больших ожиданий | Источник: Чемпионат.com

«Спокойно отношусь к переходу Шипачёва в минское “Динамо”. Посмотрим, что будет. Он показывал себя хорошо, но, возможно, у кого-то требования были выше, у кого-то ожидания были выше. Команда была другая, давайте посмотрим, что будет. Посмотрим, как его будет Дмитрий Вячеславович Квартальнов использовать. Но, наверное, больших ожиданий строить не стоит», — цитирует Терещенко «Советский спорт».

Шипачёв выступал в составе казанского клуба с 2022 года. В прошедшем сезоне на счету 37-летнего форварда 62 сыгранных матча в регулярном чемпионате, в которых он забил 13 голов и отдал 31 результативную передачу, набрав в общем 44 очка и заработав показатель полезности «-6». В плей-офф КХЛ игрок провёл пять встреч, забросил одну шайбу и отдал один голевой пас, заработав два балла за результативность и показатель полезности «-2».

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