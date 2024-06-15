Терещенко: От перехода Шипачева в минское «Динамо» не стоит строить больших ожиданий

«Спокойно отношусь к переходу Шипачёва в минское “Динамо”. Посмотрим, что будет. Он показывал себя хорошо, но, возможно, у кого-то требования были выше, у кого-то ожидания были выше. Команда была другая, давайте посмотрим, что будет. Посмотрим, как его будет Дмитрий Вячеславович Квартальнов использовать. Но, наверное, больших ожиданий строить не стоит», — цитирует Терещенко «Советский спорт».