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13:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер Йортикка: Уровень сборной Финляндии упал из-за ухода финнов из КХЛ

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Бывший тренер хабаровского «Амура» и владивостокского «Адмирала» финн Ханну Йортикка связал падение результатов сборной Финляндии на международной арене с уходом финских хоккеистов из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

КХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

«У нас было 30 хоккеистов в КХЛ, и здесь их заменяли юниоры. И тогда мы внезапно начали выигрывать молодежные чемпионаты мира, потому что юниорам давали играть в лиге. А теперь у нас снова так же ситуация — у нас только хоккеисты из финской лиги. У нас больше нет преимущества», — цитирует Йортикку Iltalehti.

Сборная Финляндии выиграла три молодежных чемпионата мира в 2014-м, 2016-м и 2019-м годах, в 2019−22 годах трижды играла в финале взрослого ЧМ, одержав две победы, а также взяла олимпийское золото Пекина-2022. На последних двух ЧМ, после ухода финских хоккеистов из КХЛ, сборная Финляндии дважды вылетела в ¼ финала.

«КХЛ — это мужская силовая лига, где играет не так много молодежи. Чемпионат Финляндии даже близко не равен ей по уровню», — заключил Йортикка.

Финский «Йокерит» выступал в КХЛ с сезона-2014/15 по сезон-2021/22. В сезоне-2023/24 единственным финном в КХЛ был нападающий пекинского «Куньлунь Ред Стар» Теему Пулккинен.

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