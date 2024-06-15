Тренер Йортикка: Уровень сборной Финляндии упал из-за ухода финнов из КХЛ

«У нас было 30 хоккеистов в КХЛ, и здесь их заменяли юниоры. И тогда мы внезапно начали выигрывать молодежные чемпионаты мира, потому что юниорам давали играть в лиге. А теперь у нас снова так же ситуация — у нас только хоккеисты из финской лиги. У нас больше нет преимущества», — цитирует Йортикку Iltalehti.

Сборная Финляндии выиграла три молодежных чемпионата мира в 2014-м, 2016-м и 2019-м годах, в 2019−22 годах трижды играла в финале взрослого ЧМ, одержав две победы, а также взяла олимпийское золото Пекина-2022. На последних двух ЧМ, после ухода финских хоккеистов из КХЛ, сборная Финляндии дважды вылетела в ¼ финала.

«КХЛ — это мужская силовая лига, где играет не так много молодежи. Чемпионат Финляндии даже близко не равен ей по уровню», — заключил Йортикка.