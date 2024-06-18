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12:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Pravda: В связи с новыми датами сезона в КХЛ многим словакам о ЧМ можно забыть

Словацкое издание Pravda заявило, что в новом сезоне игроки КХЛ, которые могли бы попасть на чемпионат мира — 2025, не смогут этого сделать из-за нового календаря российской лиги.

КХЛ: таблица и календарь
Pravda: в связи с новыми датами сезона в КХЛ многим словакам о ЧМ можно забыть | Источник: Чемпионат.com

«Приезд словаков из КХЛ в сборную — актуальная тема в Словакии. На прошлом чемпионате мира в Чехии их не было.

Однако многие словаки из КХЛ не приедут в сборную на ЧМ и в следующем году, даже если бы получили официальное приглашение. Причина — изменение календаря сезона-2024/2025. Регулярка завершится не раньше 25 марта, то есть почти на месяц позже, чем в этом году. Плей-офф КХЛ начнётся 26 марта и должен завершиться к 25 мая 2025 года. То есть в тот день, когда в следующем году в Стокгольме должен пройти финал чемпионата мира. Для словаков в КХЛ, чьи клубы выйдут в плей-офф, это практически означает, что о чемпионате мира можно забыть», — сказано в статье.

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