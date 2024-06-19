«Спартак» подписал двухлетний контракт с Мальцевым

Мальцев перешел в «Спартак» в декабре 2023 года, до этого с 2020 года форвард выступал за океаном. На его счету в сумме 56 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где он играл за «Нью-Джерси Девилз», «Колорадо Эвеланш» и «Лос-Анджелес Кингз».