«Спартак» подписал двухлетний контракт с Мальцевым
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с хоккеистом команды Михаилом Мальцевым.
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с хоккеистом команды Михаилом Мальцевым.
Соглашение с 26-летним нападающим рассчитано на два сезона.
Мальцев перешел в «Спартак» в декабре 2023 года, до этого с 2020 года форвард выступал за океаном. На его счету в сумме 56 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где он играл за «Нью-Джерси Девилз», «Колорадо Эвеланш» и «Лос-Анджелес Кингз».
За «Спартак» Мальцев провел 27 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых набрал 14 очков (4 шайбы + 10 передач) и достиг показателя в 57% выигранных вбрасываний.