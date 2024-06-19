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13:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» подписал двухлетний контракт с Мальцевым

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с хоккеистом команды Михаилом Мальцевым.

СпартакКХЛ: таблица и календарь
«Спартак» подписал двухлетний контракт с Мальцевым | Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 26-летним нападающим рассчитано на два сезона.

Мальцев перешел в «Спартак» в декабре 2023 года, до этого с 2020 года форвард выступал за океаном. На его счету в сумме 56 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где он играл за «Нью-Джерси Девилз», «Колорадо Эвеланш» и «Лос-Анджелес Кингз».

За «Спартак» Мальцев провел 27 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых набрал 14 очков (4 шайбы + 10 передач) и достиг показателя в 57% выигранных вбрасываний.

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