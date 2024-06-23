СМИ: российский хоккеист Мичков скоро подпишет контракт с клубом НХЛ «Филадельфия»

Источник: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 23 июня. Российский нападающий Матвей Мичков в ближайшее время заключит контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия». Об этом сообщил журналист портала Daily Faceoff Фрэнк Серавалли на своей странице в Х (ранее Twitter).

«Все по-прежнему нестабильно, но стоит ожидать, что после пары месяцев переговоров Матвей Мичков отправится в “Филадельфию”, — написал Серавалли.

Мичкову 19 лет, с 2020 года он выступал в системе петербургского СКА. В сезоне-2023/24 нападающий выступал на правах аренды за клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи». В регулярном чемпионате он провел 47 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 голевые передачи. Мичков был выбран «Филадельфией» под общим седьмым номером на драфте 2023 года.