СМИ: российский хоккеист Мичков скоро подпишет контракт с клубом НХЛ «Филадельфия»
Нападающий ведет переговоры с «Филадельфией» в течение двух месяцев.
Нападающий ведет переговоры с «Филадельфией» в течение двух месяцев.
ТАСС, 23 июня. Российский нападающий Матвей Мичков в ближайшее время заключит контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия». Об этом сообщил журналист портала Daily Faceoff Фрэнк Серавалли на своей странице в Х (ранее Twitter).
«Все по-прежнему нестабильно, но стоит ожидать, что после пары месяцев переговоров Матвей Мичков отправится в “Филадельфию”, — написал Серавалли.
Мичкову 19 лет, с 2020 года он выступал в системе петербургского СКА. В сезоне-2023/24 нападающий выступал на правах аренды за клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи». В регулярном чемпионате он провел 47 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 голевые передачи. Мичков был выбран «Филадельфией» под общим седьмым номером на драфте 2023 года.
Мичков является чемпионом юношеской Олимпиады (2020), серебряным призером юниорского чемпионата мира (2021), на котором был признан самым ценным игроком турнира, и победителем Кубка Глинки/Гретцки (2021). В ноябре 2021 года в матче первого тура Кубка Карьяла против сборной Финляндии Мичков стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную сборную, а в матче против команды Швеции — самым молодым автором гола в составе взрослой сборной, побив рекорд Александра Овечкина.