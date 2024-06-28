Минское «Динамо» договорилось с лучшим защитником АХЛ сезона-2021/2022

Также на счету Гросса есть опыт выступлений в НХЛ, где он играл за «Колорадо Эвеланш», «Аризону Койотс» и «Нэшвилл Предаторз». Суммарно в НХЛ защитник провёл 25 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.