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20:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Большой и классный город». Шипачёв — о Минске

Нападающий Вадим Шипачёв, ранее подписавший контракт с минским «Динамо», поделился впечатлениями от столицы Беларуси и рассказал, как проводит лето.

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«Большой и классный город». Шипачёв — о Минске | Источник: Чемпионат.com

«Большой и классный город. В 2014 году в Минске стал чемпионом мира. Так что только положительные эмоции и воспоминания. И важно, что есть большая “Минск-Арена”, где приятно играть при 15-тысячной аудитории.

Как провожу лето? В этом году сезон для меня завершился рано. Было время, чтобы немного попутешествовать. Сейчас нахожусь с семьёй в Испании. Любимый отдых — с семьёй. Скоро поедем в Россию. Затем будем переезжать в Минск, искать квартиру, решать бытовые вопросы«, — приводит слова Шипачёва пресс-служба “зубров”.

Напомним, 37-летний Шипачёв выступал в составе «Ак Барса» с 2022 года. В прошедшем сезоне на счету 37-летнего форварда 62 сыгранных матча в регулярном чемпионате, в которых он забил 13 голов и отдал 31 результативную передачу, набрав в общем 44 очка и заработав показатель полезности «-6». В плей-офф КХЛ игрок провёл пять встреч, забросил одну шайбу и отдал один голевой пас, заработав два балла за результативность и показатель полезности «-2».

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