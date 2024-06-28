«Большой и классный город». Шипачёв — о Минске | Источник: Чемпионат.com

«Большой и классный город. В 2014 году в Минске стал чемпионом мира. Так что только положительные эмоции и воспоминания. И важно, что есть большая “Минск-Арена”, где приятно играть при 15-тысячной аудитории.

Как провожу лето? В этом году сезон для меня завершился рано. Было время, чтобы немного попутешествовать. Сейчас нахожусь с семьёй в Испании. Любимый отдых — с семьёй. Скоро поедем в Россию. Затем будем переезжать в Минск, искать квартиру, решать бытовые вопросы«, — приводит слова Шипачёва пресс-служба “зубров”.