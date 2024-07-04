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16:57 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА объявил о продлении контракта с Колби Уильямсом

Пресс-служба столичного ЦСКА в официальном телеграм-канале армейцев объявила о продлении клубом контракта с канадским защитником Колби Уильямсом.

ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
ЦСКА объявил о продлении контракта с Колби Уильямсом | Источник: Чемпионат.com

Срок нового соглашения красно-синих с легионером составил два года.

Уильямс начинал минувший чемпионат КХЛ в «Адмирале», а с середины ноября продолжил его в составе ЦСКА.

В заключительной игре регулярного чемпионата в Мытищах с «Куньлунь Ред Стар» защитник армейцев получил повреждение в первой же смене и не смог продолжить встречу, завершив таким образом весь сезон.

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