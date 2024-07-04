ЦСКА объявил о продлении контракта с Колби Уильямсом | Источник: Чемпионат.com

Срок нового соглашения красно-синих с легионером составил два года.

Уильямс начинал минувший чемпионат КХЛ в «Адмирале», а с середины ноября продолжил его в составе ЦСКА.