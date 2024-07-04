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18:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Из НХЛ в КХЛ возвращается звездный защитник. Он сделает СКА еще более опытным

Никита Зайцев подписал четырехлетний контракт с армейским клубом.

СКА
Источник: AP 2023

О готовящемся трансфере Никиты Зайцева в СКА было известно давно, но только 4 июля клуб объявил о нем официально. Зайцев подписал с армейцами четырехлетний контракт: по нашей информации, зарплата игрока составит около 50 миллионов рублей в год.

Курс СКА на приобретение опытных игроков в нынешнее межсезонье продолжился подписанием Зайцева — ранее армейцы заполучили нападающих Сергея Андронова, Сергея Плотникова и Михаила Григоренко. Вот только у Зайцева нет победного опыта в КХЛ, в отличие от троицы бывших нападающих ЦСКА. Но и без этого его подписание — один из самых громких трансферов межсезонья в КХЛ.

Конечно, это не тот Зайцев, что уезжал в 2016-м из ЦСКА в «Торонто». Тогда Никита был атакующим защитником, но в Северной Америке его переформатировали в универсала с уклоном в сторону обороны. Именно на игру в «Мэйпл Лифс» пришлись его лучшие годы в НХЛ — после обмена в «Оттаву» он не играл в плей-офф, а пару лет назад из-за проблем со здоровьем стал совсем редко играть в «Сенаторс». Продолжились травмы и в «Чикаго»: в минувшем сезоне Зайцев провел всего 38 матчей.

Вдвойне интересно, как будут использовать Зайцева в СКА. Поставят страховать в первой паре Александра Никишина, который любит подключаться в атаку и два года подряд становился самым результативным защитником КХЛ? Или дадут свободу в атаке, помня его рейды к воротам соперников в составе ЦСКА?

Атакующих защитников в СКА станет меньше: в этот же день армейцы обменяли в «Сочи» защитника Максима Федотова и нападающего Илью Федотова. Именно Федотов-старший чаще всего был второй опцией в большинстве. Но серия ошибок в плей-офф подорвала доверие тренерского штаба Романа Ротенберга к перспективному защитнику. Также в ближайшее время должен покинуть команду нападающий Эмиль Галимов, зарплата которого составляет 40 миллионов рублей в год.

Эмиль Галимов | Источник: Спорт-Экспресс

Вполне вероятно, что в оборонительной линии СКА будет еще одно усиление. «Сан-Хосе» выставил на драфт отказов с целью расторжения контракта Николая Кныжова, правами на которого в КХЛ владеет СКА. Игрок рассчитывает продолжить карьеру в Северной Америке, но стоит ли надеяться на место в НХЛ, когда от тебя отказывается слабейший клуб лиги? Вряд ли есть смысл в 26 лет играть в АХЛ, так что шансы на возвращение Кныжова в Россию достаточно высоки. Остается ждать, что выберет сам хоккеист.

Артур Хайруллин

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