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12:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший тренер Матвея Мичкова рассказал о редком качестве, которым обладает хоккеист

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов назвал сильные стороны нападающего Матвея Мичкова.

Сочи
Бывший тренер Матвея Мичкова рассказал о редком качестве, которым обладает хоккеист | Источник: Чемпионат.com

Форвард играл под руководством специалиста в «Сочи».

«Бросалось в глаза голевое чутье Мичкова, его трудно наработать на тренировках, это редкое качество даётся природой. Когда Матвей находится в игровом ритме, голевые моменты словно бы сами к нему приходят. Именно эту его особенность сразу отметил.

Ключевой фактор для Мичкова — функциональная готовность. Он — небольшой по габаритам хоккеист, которому необходимы резкость, тормоза, система “старт — стоп”. Также важна дисциплина, смены должны быть интенсивные и короткие. В этом случае всё у него получается», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

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