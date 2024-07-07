Бывший тренер Матвея Мичкова рассказал о редком качестве, которым обладает хоккеист

«Бросалось в глаза голевое чутье Мичкова, его трудно наработать на тренировках, это редкое качество даётся природой. Когда Матвей находится в игровом ритме, голевые моменты словно бы сами к нему приходят. Именно эту его особенность сразу отметил.



Ключевой фактор для Мичкова — функциональная готовность. Он — небольшой по габаритам хоккеист, которому необходимы резкость, тормоза, система “старт — стоп”. Также важна дисциплина, смены должны быть интенсивные и короткие. В этом случае всё у него получается», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.