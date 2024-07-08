СКА обвиняют в «черных» зарплатах и «конвертах» звездам. Чьи контракты выглядят подозрительно? | Источник: Sport24

Переход Никиты Зайцева в СКА — одно из главных событий этого межсезонья. В последние годы трансферные движения между Америкой и Россией принимали односторонний характер. Если кто и возвращался домой, то совершенно не звездные игроки, те, у кого в НХЛ откровенно не задалось. Зайцев же провел в сильнейшей лиге мира целое десятилетие, сменил несколько клубов и почти везде был важным игроком основного состава. Теперь Никита примерит формы питерских «армейцев».

Сегодняшний Зайцев — не тот игрок, что в 2016-м году рулил большинством ЦСКА, а перебравшись в «Торонто», спокойно набирал 30+ очков за сезон в НХЛ. Никита уже давно не носится с шайбой от ворот до ворот. Вместо розыгрыша большинства ему доверяют ловлю шайбы на себя, в том числе — в меньшинстве. За эти годы в его больничной карте накопилось немало неприятных травм, а в состав своего последнего клуба «Чикаго» Зайцев то и дело не попадал.

Несмотря на то, что годы в НХЛ поменяли Зайцева, и СКА приобретает отнюдь не топовую его версию, сложно поверить, что Никита будет получать всего 50 миллионов рублей за сезон. А это, например, зарплата новичка «Авангарда» Куола Кэсселса — обыкновенного ахаэловца. В омском клубе больше Зайцева будет получать довольно средний защитник Павел Коледов. Ну ладно, уберем за скобки сибирскую наценку. Зарплата Зайцева — это те же 50 миллионов, на которые из СКА в столичное «Динамо» ушел никогда не игравший в НХЛ Артем Сергеев.

Никита Зайцев | Источник: AP 2023

Аналогий с зарплатой Зайцева, о которой сообщают «Матч ТВ» и «Спорт-Экспресс», можно проводить немало. На 5 миллионов больше в «Ак Барсе» зарабатывают Дмитрий Юдин и Альберт Яруллин — качественные защитники на уровне КХЛ, но ни разу не игроки калибра Зайцева. В «Локомотиве» самый дорогой игрок обороны Алексей Береглазов получает 70 миллионов. Чуть больше в уже упомянутом «Авангарде» зарабатывает Дамир Шарипзянов. Тот же 75-миллионный контракт пока действует у Вячеслава Войнова. Вот они — ориентиры Зайцева.

Первоначально коллеги из «Спорт-Экспресса» вообще дали информацию, якобы новобранец СКА будет зарабатывать 38 миллионов за сезон — зарплата игрока нижних звеньев в топ-клубах. Все это особенно контрастирует на фоне информации издания Metaratings, которое сообщает о переговорах Зайцева с ЦСКА. Якобы защитник рассматривал вариант возвращения в московский клуб, но стороны не смогли договориться. Зайцев хотел зарабатывать 200 млн рублей за сезон с учетом бонусов: оклад — 120 млн, бонусы — 80 млн рублей.

Почему от своего бывшего клуба Зайцев хотел минимум 120 миллионов, а играть за СКА согласился за куда более скромный «полтинник»? Представители питерского клуба, как и сам игрок, могут найти десятки причин, почему выбор пал именно на клуб с берегов Невы. Тут и вид на ту самую Неву, и близость Эрмитажа, и самый большой ледовый дворец в мире, на котором, впрочем, СКА играть особо не желает. Можно слушать сказки о желании с детства защищать цвета ленинградского хоккея, подходящем стиле игры или особых отношениях с Романом Ротенбергом. Но болельщиков не обманешь.

«В Петербурге не стесняются обходить потолок зарплат и просто часть денег платят в черную. И тут очень хотелось бы обратить внимание КХЛ, пора лиге открывать расследование. Все уже слишком очевидно: 50 млн Григоренко, столько же у Зайцева. В Петербург хоккеисты переезжают не из-за прекрасной архитектуры, шикарных условиях и так далее, сюда едут исключительно из-за денег. У того же Григоренко не было вариантов в Москве с такой же зарплатой, а уезжать далеко из столицы его семья не хотел», — пишет в своем телеграм-канале наша коллега Дарья Тубольцева.

Действительно, контракт Зайцев — не единственный, вызывающий подозрение. Один из лучших снайперов современной КХЛ Михаил Григоренко высадился в Санкт-Петербурге за те же 50 миллионов. Притом, что в ЦСКА зарабатывал все 70. Да, можно сказать, что Михаила из-за перестройки в московском клубе отказались. Но по информации проверенных источников у него был вариант в Ярославле. Вряд ли «Локомотив» предлагал меньше, чем в СКА. А ведь «железнодорожников» тренирует знакомый нападающему специалист Игорь Никитин. Несмотря на это Григоренко выбрал СКА.

Из ЦСКА в СКА также перебрался и Сергей Плотников. И снова перед нами случай, когда игрок якобы идет на понижение, чтобы выступать за питерский клуб: с 60 до 35 миллионов, то есть почти двукратное сокращение! Еще более внушительное падение наблюдается у Сергея Андронова: после 65 миллионов в «Локомотиве» он будет зарабатывать 25 в СКА. Тут, впрочем, справедливо говорить и о возрасте центрального нападающего, и об изначальной переплате, на которую пошли в Ярославле ради того, чтобы заполучить экс-капитана ЦСКА.

Все эти контракты подписаны игроками СКА в это межсезонье. В то самое межсезонье, когда КХЛ в своем регламенте приняла очередные меры, осложняющие жизнь питерскому клубу. Теперь нельзя просто взять и переписать контракт в любой момент. Нельзя отправить неограниченное количество игроков в свой неофициальный фарм-клуб. Лига нажимает на болевые точки СКА, но петербуржцы находят новые лазейки, чтобы сохранить звездный состав, но при этом уместиться под потолок зарплат.

«Контроль носит в первую очередь предотвращающий характер. Мы ведем команды через Центральное информационное бюро и, если что, помогаем, подсказываем. Разрабатываем внутренние процессы и системы. Будем проводить и проверки. В целом планируем использовать все ресурсы, чтобы клубы соблюдали правила игры», — говорил Морозов в интервью РБК в 2020 году, когда лигой только-только был принят жесткий потолок зарплат.

Уже тогда, четыре года назад, было очевидно, что некоторые клубы будут мухлевать. Особенно те, что привыкли жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Подарить игроку квартиру в центре столицы или где-нибудь на Невском? Устроить жену или родственника в нефтяную или газовую компанию, которая является спонсором клуба? Эти и другие методы обсуждали в хоккейной среде давно. А вот как с ними бороться — до сих пор непонятно. А главное, готова ли на это сама КХЛ?

«Аудиторская фирма сейчас доводит свою работу до конца. К сожалению, речь идет не о превышении потолка зарплат, а об использовании “серых” схем их выплат. “Серым” схемам не место в нашем хоккее. Я думаю, что одна команда, которая совершила наибольшие нарушения, будет объявлена, и ей будет дано очень короткое время, чтобы привести все в соответствие с регламентом. Если это не случится, будут приняты другие меры», — удивительно, но эти слова принадлежат Александру Медведеву, тогда президенту КХЛ, а сегодня председателю совета директоров СКА.

Проблема «серых» схем при выплате зарплат существовала в КХЛ на заре ее существования. Разница в том, что в 2008-м руководство лиги ее признавала. Были и соответствующие откровения игроков. Австрийский вратарь Бренд Брюклер в своей книге писал о мешках наличных, которые приносили ему и его партнерам по «Торпедо». А выступал он в Нижнем Новгороде с 2009 по 2011 год. Теперь же в наличных нет никакой необходимости. Левые деньги мимо официальной платежной ведомости вполне можно проводить через криптовалюту.

Зарплаты игроков СКА, конечно, не единственные в лиге, которые выглядят неправдоподобно. Например, капитан ЦСКА и один из лучших защитников нашего чемпионата Никита Нестеров зарабатывает те же 50 миллионов, что и Зайцев с Григоренко. Новоявленный чемпион в составе «Магнитки», и еще один топ-защитник КХЛ Егор Яковлев и вовсе официально получает 35 миллионов. Считается, что на такие уступки игроки готовы идти ведущим командам лиги из-за возможности заработать действительно большие деньги за командные премии. Однако трудно отделаться от ощущения, что КХЛ не готова браться за серьезное расследование, иначе придется жестко и цинично покарать главные клубы лиги, а значит — высечь саму себя.