Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.04
Локомотив
Металлург Мг
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
20.04
Металлург Мг
Локомотив
18.04
Металлург Мг
Локомотив
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ. Все результаты
10:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрзинов-старший: В КХЛ самым популярным глаголом должен стать не «купить», а «воспитать»

Двукратный чемпион мира, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов-старший считает развитие молодых хоккеистов главным ключом к возвращению былой славы российского хоккея.

КХЛ: таблица и календарь
Юрзинов-старший: в КХЛ самым популярным глаголом должен стать не «купить», а «воспитать» | Источник: Чемпионат.com

«Нельзя отказываться от того, что обеспечивало славу отечественному хоккею. Прежде всего тренировочный процесс отвечает за развитие молодых хоккеистов, за школу в целом.

Думаю, наше возвращение к здравому смыслу, к истокам не за горами. Наш хоккей ждёт счастье только в том случае, если в КХЛ самым популярным глаголом станет не “купить”, а “воспитать”. Тут зеркало — пресса, где все разговоры вокруг того, кто, зачем и за какую цену кого-то приобрёл.

Вот почему мне в первую очередь интересны не трансферы, а молодёжные лагеря развития. Именно они работают на глагол “воспитать” и приближают наше хоккейное счастье. Это аксиома!» — сказал Юрзинов в интервью Russia-Hockey.ru.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Стюарды избили болельщика на матче Португалия — Словения на Евро-2024
Юрист: естественно, Хабибу может грозить тюрьма из-за долгов
Федерация бокса написала заявление на бойца, оскорбившего русских
Есть самая сенсационная сборная в четвертьфинале Евро!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь