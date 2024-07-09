Юрзинов-старший: В КХЛ самым популярным глаголом должен стать не «купить», а «воспитать»

«Нельзя отказываться от того, что обеспечивало славу отечественному хоккею. Прежде всего тренировочный процесс отвечает за развитие молодых хоккеистов, за школу в целом.



Думаю, наше возвращение к здравому смыслу, к истокам не за горами. Наш хоккей ждёт счастье только в том случае, если в КХЛ самым популярным глаголом станет не “купить”, а “воспитать”. Тут зеркало — пресса, где все разговоры вокруг того, кто, зачем и за какую цену кого-то приобрёл.



Вот почему мне в первую очередь интересны не трансферы, а молодёжные лагеря развития. Именно они работают на глагол “воспитать” и приближают наше хоккейное счастье. Это аксиома!» — сказал Юрзинов в интервью Russia-Hockey.ru.