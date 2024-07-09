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19:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россия послала IIHF куда подальше? КХЛ официально обрела независимость

КХЛ объявила о независимости от Федерации хоккея России.

КХЛ: таблица и календарь
Источник: Софья Сандурская/ТАСС

В Континентальной хоккейной лиге произошли новые перемены. Они привели к тому, что КХЛ стала более автономной организацией. Теперь влияния со стороны Федерации хоккея России, которая до сих пор делегировала лиге права на проведение национальных чемпионатов, фактически не остается, а для оформления трансферов не потребуется одобрения от Международной федерации хоккея (IIHF). О главных изменениях тезисно — в материале РИА Новости Спорт.

КХЛ расторгает договор с ФХР

С момента своего основания в 2008 году лига проводила соревнования при контракте с ФХР: федерация делегировала КХЛ права на проведение турниров и определение чемпиона России соответственно. Этот договор между обеими организациями периодически продлевался, последний такой контракт был рассчитан до конца апреля 2025 года. Теперь КХЛ обратилась с ФХР расторгнуть соглашение, о чем говорится в последнем пресс-релизе лиги. В Федерации хоккея России на это предложение уже отреагировали и заявили, что оно будет рассмотрено правлением организации.

Что это значит в двух словах? Ответственность за деятельность хоккейный агентов будет нести КХЛ, равно как и осуществлять их аккредитацию. Работой судейского корпуса также будет заниматься лига. Аттестация, тестирование судей-кандидатов и центр видеоанализа — все это станет прерогативой КХЛ. Наконец, лига обрела независимость от ФХР в составлении календаря на сезон. Заявки на проведение чемпионатов КХЛ и МХЛ в Единый календарный план министерства спорта КХЛ будет подавать самостоятельно.

Источник: РИА "Новости"

Так, с сезона-2024/25 соревновательный год в КХЛ будет действовать до конца мая. Лига сохранит паузу лишь на Кубок Первого канала. Когда сборная России будет допущена до участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), то клубы лиги будут отпускать своих игроков до Олимпиады и чемпионатов мира.

Что в данной ситуации делать условному казахстанскому «Барысу» или клубам, за которые выступают канадцы и американцы с теоретической возможностью быть вызванными в свои сборные, — не очень понятно.

Также КХЛ оставляет за собой право взаимодействия с Минспорта РФ по вопросу лимита на легионеров. Он, напомним, с сезона-2024/25 составляет три иностранца на команду. Что касается Женской хоккейной лиги, то ее статус остается за ФХР. Отдельный чемпионат лигой проводиться не будет.

«КХЛ остается в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получая независимость от IIHF и ФХР. КХЛ продолжит создавать равные условия для всех команд КХЛ, повышая спортивную конкуренцию и зрелищность, а также работать на развитие и продвижение хоккея — не только профессионального (КХЛ и МХЛ), но и детско-юношеского», — цитирует пресс-служба КХЛ президента лиги Алексея Морозова.

КХЛ пошла навстречу ЦСКА?

Одно из главных нововведений связано с поправками в федеральном законе «О физической культуре и спорте», которые в ближайшее время должны быть приняты Советом Федерации. Благодаря ему клубам КХЛ более нет необходимости оформлять через ФХР трансферные карты IIHF для подписания контрактов с игроками из клубов иностранных лиг и внесения их в заявку. В этом плане в выигрышной позиции находится ЦСКА: армейский клуб из-за «дела Ивана Федотова» находится под санкциями IIHF и имеет запрет на осуществление международных трансферов. Нововведения в КХЛ позволят «красно-синим» обойти этот запрет.

Источник: AP 2023

Также стоит обратить внимание на один из абзацев в пресс-релизе лиги:

«Лига не будет регистрировать новые контракты хоккеистов, имеющих действующие контракты с другими клубами или невыполненные обязательства, а также прочие обстоятельства, мешающие подписанию нового договора».

Определенная уязвимость в этом имеется. Как известно, в последние годы КХЛ утратила актуальность меморандума о взаимном уважении контрактов с Национальной хоккейной лигой и другими иностранными лигами. НХЛ при этом до сих пор не «отбирала» у клубов КХЛ их игроков: при необходимости осуществить переход обе стороны достигали договоренности на комфортных друг для друга условиях. Так, Матвей Мичков расторг контракт со СКА и перешел в «Филадельфию Флайерз», петербуржцы в свою очередь получили компенсацию.

Источник: photo.khl.ru

Но останутся ли в той же НХЛ джентельменами теперь? В СМИ — как в российских, так и североамериканских — появляется все больше слухов о возможном переходе игрока с действующим контрактом с клубом КХЛ в НХЛ. Не обретут ли эти слухи почву, которые дадут им вырасти во что-то большее? Неизвестно.

Автор: Андрей Сенченко

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