В ИИХФ отреагировали на желание КХЛ стать независимой от Международной федерации хоккея

«Наш член — ФХР, а не КХЛ. Дисциплинарный процесс по Ивану Федотову продолжается. КХЛ может делать в будущем то, что хочет. Российское законодательство может измениться, но то, что делалось с правилами ИИХФ раньше, всё ещё актуально. Никаких других комментариев более», — цитирует Тардифа «РБ Спорт» .

После вступления в силу новой редакции закона о спорте и приведения в соответствие с ним нормативных документов Минспорта и КХЛ, для клубов КХЛ не потребуется трансферная карта для заявки игрока. При этом Лига не будет регистрировать новые контракты хоккеистов, имеющих действующие контракты с другими клубами или невыполненные обязательства, а также прочие обстоятельства, мешающие подписанию нового договора.