Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.04
Локомотив
Металлург Мг
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
20.04
Металлург Мг
Локомотив
18.04
Металлург Мг
Локомотив
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ. Все результаты
9 июля, источник: Чемпионат.com

В ИИХФ отреагировали на желание КХЛ стать независимой от Международной федерации хоккея

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что ИИХФ пока не имеет официальной информации о том, что Континентальная хоккейная лига станет независимой от ИИХФ.

КХЛ: таблица и календарь
В ИИХФ отреагировали на желание КХЛ стать независимой от Международной федерации хоккея | Источник: Чемпионат.com

Ранее КХЛ выразила намерение стать независимой от ФХР и ИИХФ.

«Наш член — ФХР, а не КХЛ. Дисциплинарный процесс по Ивану Федотову продолжается. КХЛ может делать в будущем то, что хочет. Российское законодательство может измениться, но то, что делалось с правилами ИИХФ раньше, всё ещё актуально. Никаких других комментариев более», — цитирует Тардифа «РБ Спорт».

После вступления в силу новой редакции закона о спорте и приведения в соответствие с ним нормативных документов Минспорта и КХЛ, для клубов КХЛ не потребуется трансферная карта для заявки игрока. При этом Лига не будет регистрировать новые контракты хоккеистов, имеющих действующие контракты с другими клубами или невыполненные обязательства, а также прочие обстоятельства, мешающие подписанию нового договора.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Стюарды избили болельщика на матче Португалия — Словения на Евро-2024
Юрист: естественно, Хабибу может грозить тюрьма из-за долгов
Федерация бокса написала заявление на бойца, оскорбившего русских
Есть самая сенсационная сборная в четвертьфинале Евро!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь