Как скажется на российском хоккее независимость КХЛ от ФХР
КХЛ получит независимость от Федерации хоккея России (ФХР). Как это решение скажется на российском хоккее — в материале «РБК Спорт».
КХЛ получит независимость от Федерации хоккея России (ФХР). Как это решение скажется на российском хоккее — в материале «РБК Спорт».
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провело удаленное совещание с клубами по вопросам изменений в федеральном законе «О физической культуре и спорте». Лига вскоре получит независимость от Федерации хоккея России (ФХР).
«КХЛ остается в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получая независимость от IIHF и ФХР», — заявил глава КХЛ Алексей Морозов.
Также КХЛ направила в адрес Федерации хоккея России (ФХР) предложение расторгнуть договоры о делегировании прав на проведение чемпионата России. Это предложение будет рассмотрено правлением ФХР.
Алексей Дементьев, бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл»
«Современные действия, которые отвечают духу времени. Очень надеюсь, что это пойдет на пользу развития лиги. Тем более это подкреплено законодательно — решением Госдумы. Каждый из клубов является хозяйствующим субъектом со своими расходами и доходами. Я смотрю на это изменение позитивно. Думаю, что работающие в структуре люди просчитывали все риски: наверняка они сведены к минимуму либо их нет вообще. Важным фактором является привлечение противовеса к тем изменениям, которые происходят внутри лиги. В данном случае Ассоциация хоккейных агентов этим противовесом может быть. Это все для освежения атмосферы и прозрачности взаимовыгодных решений. В основном вижу только позитивные стороны этого изменения», — заявил Дементьев «РБК Спорт».
Вячеслав Быков, бывший главный тренер сборной России
«Думаю, это просто административное решение, которое ни в коей мере не будет влиять на какие-то соревнования. КХЛ будет заниматься развитием лиги, ФХР занимается сборными командами — в интересах обоих структур выходить на диалог. ФХР и КХЛ найдут взаимопонимание, чтобы укомплектовать сборные команды и приглашать принимать участие на турнирах. Наверняка в структуре есть люди, которые с пониманием и уважением относятся друг к другу. Все это идет на благо развития хоккея», — заявил Быков «РБК Спорт».
Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион
«Давно пора получить независимость от ФХР. Это отличное решение. Одну лишнюю структуру как федерацию убрали. От этого решения только плюсы. И тренеров они должны назначать, а не всей сборной. Можно было и раньше это сделать, но главное, что наконец дошли до этого», — сказал Кожевников «РБК Спорт».
Борис Михайлов, двукратный олимпийский чемпион
«Они давно к этому шли, решение очень важное, КХЛ становится самостоятельной лигой. С одной стороны, это хорошо, с другой — не очень хорошо. Если не будет связи между КХЛ и ФХР, то будет плохо. Только время покажет, как эти две самостоятельные организации будут контактировать между собой. Думаю, что между КХЛ и ФХР будет официальная договоренность о том, что лига будет отпускать в сборную, там будут оговорены конкретные сроки. Они найдут общий язык, это вопрос творческий, и стороны не будут чинить препятствия друг другу», — отметил Михайлов ТАСС.