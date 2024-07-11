Как скажется на российском хоккее независимость КХЛ от ФХР

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провело удаленное совещание с клубами по вопросам изменений в федеральном законе «О физической культуре и спорте». Лига вскоре получит независимость от Федерации хоккея России (ФХР).

«КХЛ остается в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получая независимость от IIHF и ФХР», — заявил глава КХЛ Алексей Морозов.

Госдума в третьем чтении 3 июля приняла изменения в закон «О физической культуре и спорте», где прописывается отделение профессиональных лиг от спортивных федераций. В ближайшее время эти изменения будут рассмотрены Советом Федерации.

Также КХЛ направила в адрес Федерации хоккея России (ФХР) предложение расторгнуть договоры о делегировании прав на проведение чемпионата России. Это предложение будет рассмотрено правлением ФХР.

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Как еще законодательные поправки повлияют на дальнейшую спортивную жизнь лиги

Когда сборную России допустят до соревнований под эгидой IIHF, клубы будут отпускать лучших игроков для участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

КХЛ сохранит паузу на Кубок Первого канала.

КХЛ будет подавать заявки в Минспорта на включение чемпионатов КХЛ и МХЛ в Единый календарный план. Чемпионаты КХЛ и МХЛ сохранят статус официальных соревнований.

Лига самостоятельно будет взаимодействовать с Минспортом по лимиту на легионеров.

Трансферные карты для перехода игроков из других лиг больше не нужны, но КХЛ будет уважать чужие контракты.

КХЛ продолжит отчислять средства в ФХР на развитие детского хоккея.

Лига самостоятельно будет осуществлять аккредитацию хоккейных агентов КХЛ.

Лига займется аттестацией и тестированием судей-кандидатов в КХЛ/МХЛ.

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Реакция экспертов

Алексей Дементьев, бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл»

«Современные действия, которые отвечают духу времени. Очень надеюсь, что это пойдет на пользу развития лиги. Тем более это подкреплено законодательно — решением Госдумы. Каждый из клубов является хозяйствующим субъектом со своими расходами и доходами. Я смотрю на это изменение позитивно. Думаю, что работающие в структуре люди просчитывали все риски: наверняка они сведены к минимуму либо их нет вообще. Важным фактором является привлечение противовеса к тем изменениям, которые происходят внутри лиги. В данном случае Ассоциация хоккейных агентов этим противовесом может быть. Это все для освежения атмосферы и прозрачности взаимовыгодных решений. В основном вижу только позитивные стороны этого изменения», — заявил Дементьев «РБК Спорт».

Вячеслав Быков, бывший главный тренер сборной России

«Думаю, это просто административное решение, которое ни в коей мере не будет влиять на какие-то соревнования. КХЛ будет заниматься развитием лиги, ФХР занимается сборными командами — в интересах обоих структур выходить на диалог. ФХР и КХЛ найдут взаимопонимание, чтобы укомплектовать сборные команды и приглашать принимать участие на турнирах. Наверняка в структуре есть люди, которые с пониманием и уважением относятся друг к другу. Все это идет на благо развития хоккея», — заявил Быков «РБК Спорт».

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион

«Давно пора получить независимость от ФХР. Это отличное решение. Одну лишнюю структуру как федерацию убрали. От этого решения только плюсы. И тренеров они должны назначать, а не всей сборной. Можно было и раньше это сделать, но главное, что наконец дошли до этого», — сказал Кожевников «РБК Спорт».

Борис Михайлов, двукратный олимпийский чемпион