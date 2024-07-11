«Барыс» продлил контракты сразу с тремя хоккеистами | Источник: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашения были пролонгированы с нападающими Михаилом Рахмановым и Олегом Бойко, а также с защитником Артемом Королевым.

Рахманов в завершившемся сезоне провел 34 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 7 (3+4) очков.

Бойко провел минувший сезон в команде «Номада», сыграв в общей сложности в 61 матче и набрав 44 (19+25) очков.