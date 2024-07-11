«Барыс» продлил контракты сразу с тремя хоккеистами
«Барыс» продлил контракты сразу с тремя игроками.
БарысКХЛ: таблица и календарь
«Барыс» продлил контракты сразу с тремя игроками.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашения были пролонгированы с нападающими Михаилом Рахмановым и Олегом Бойко, а также с защитником Артемом Королевым.
Рахманов в завершившемся сезоне провел 34 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 7 (3+4) очков.
Бойко провел минувший сезон в команде «Номада», сыграв в общей сложности в 61 матче и набрав 44 (19+25) очков.
Королев в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ в составе «Барыса» (11 матчей).