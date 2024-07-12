Уникальная ситуация в КХЛ. Два десятка опытнейших игроков всё ещё остаются без контракта

Что происходит на трансферном рынке КХЛ, почему звёздные ветераны до сих пор остаются без контрактов | Источник: ДМИТРИЙ ЛОШКАРЁВ, МАКСИМ ШМАКОВ, PHOTO.KHL.RU

Рынок в КХЛ открыт уже два с половиной месяца: через пару недель должна стартовать предсезонная подготовка. Обычно в это время клубы подписывали только контракты с игроками из системы НХЛ, где межсезонье официально начиналось лишь 1 июля. В прошлые годы ситуация, при которой игрок с громким именем остаётся НСА до середины июля, становилась нонсенсом — однако сейчас из свободных хоккеистов можно спокойно создать 24-й клуб КХЛ.

Сборная свободных агентов КХЛ

Андрей Тихомиров (Александр Шарыченков)

Виктор Антипин — Михаил Пашнин

Богдан Киселевич — Максим Чудинов

Николай Демидов — Евгений Лисовец

Алексей Макеев — Николай Прохоркин — Кирилл Петров

Никита Сошников — Сергей Калинин — Никита Сетдиков

Иван Телегин — Вячеслав Основин — Сергей Шумаков

Евгений Тимкин — Пётр Хохряков — Станислав Бочаров.

При этом в этом списке очень много условностей. Мы выводим за скобки покоряющего НХЛ Никиту Гусева, у которого есть договорённость в КХЛ только с «Динамо», Станислава Галиева, который уже якобы близок к возвращению в «Ак Барс», Вячеслава Войнова, ещё остающегося в «Ак Барсе». Однако даже так за скобками остаются опытнейшие игроки: ещё год назад якобы планировавший играть в НХЛ Александр Бурмистров, ветераны четвёртых звеньев Артём Лукоянов, Илья Каблуков и Денис Голубев, пропустивший весь прошлый сезон по здоровью и остающийся в неясном состоянии Андрей Чибисов.

Один из них, игравший в прошлом сезоне за «Амур» Кирилл Капустин, как раз сегодня высказался: «Так сложились обстоятельства. Может, нужно было сразу брать предложение команды. А сейчас рынок уже другой, не совсем понятный. Я так понимаю, что некоторые клубы не спешат полностью формировать составы, ждут вариантов с иностранцами». Днём ранее один из главных агентов КХЛ Шуми Бабаев, часть клиентов которого как раз сидят без контрактов, говорил о том же: «Все держат места для легионеров. Набрали очень много непонятных иностранцев».

При этом прямо сейчас в КХЛ лишь три российских клуба полностью заполнили квоту в пять иностранцев. Как и ожидалось, это «Витязь», у которого нет финансовых возможностей брать дорогих российских игроков, и прижатые географией «Амур» и «Адмирал». Даже если принять за правду те слухи о новых контрактах иностранцев, которые сейчас циркулируют в хоккейном «Телеграме» и СМИ, все равно больше никто за пять человек не выходит. Да и сложно сказать, что летом в нашей лиге появились совсем уж загадочные ребята. Отличилось «Торпедо» с ещё одной креатурой главного тренера — но Маркус Филлипс ещё недавно играл на МЧМ.

«Нефтехимик» подписал Луку Профаку из ECHL — но ему лишь 22 года, и он будет играть за небольшие деньги. При этом на рынке уже происходят вещи, которые невозможно было представить себе 10 лет назад. Вадим Шипачёв, обладатель большинства индивидуальных рекордов КХЛ, отправляется в минское «Динамо», а не в какой-нибудь московский клуб — и вряд ли дело тут только в возрасте. Дамир Жафяров после СКА, «Ак Барса» и «Авангарда» выбирает «Барыс» — конечно, надо учесть, что половина прошлого сезона для форварда оказалась съеденной сидением в казанском запасе. Наконец, Сергей Широков, выигравший все возможные для играющего в России хоккеиста титулы, недавно выбрал «Сибирь». Даже с учётом возраста того же Широкова стоит отметить, что совсем недавно звёзды не переходили в клубы-середняки даже доигрывать.

Ещё до введения потолка в КХЛ резко сократилось количество рабочих мест — и это связано не только с уходом иностранных клубов, но и с исключением «Югры», «Кузни». Семь лет назад в КХЛ было на шесть клубов больше, чем сейчас, что давало примерно 150 лишних вакансий, пусть половину их занимали финны из «Йокерита» и словаки из «Слована». При этом отсутствие зарплатного лимита позволяло заниматься гиперконцентрацией таланта в одном месте — в то время даже большинство восточных олигархов на рынке подбирали остатки.

Ну, а сейчас даже с учётом того, что «точечная селекция» СКА каждый год оборачивается двумя десятками трансферов в разном направлении, всех талантов под одной или двумя крышами собрать невозможно, да и необходимости в этом нет. Устои трансферного рынка КХЛ, которые были установлены давно, сейчас становятся всё более ветхими — сейчас пропадают переплаты ветеранам из нижних звеньев с низкой атакующей продуктивностью, но с опытом. В нынешних условиях большая часть зарплатного пирога достаётся тем, кто даёт результат.

Стоит отметить курс на сильное омоложение лиги, который мы наблюдаем. Мода на скорость до КХЛ дошла как будто бы с небольшим опозданием: в Америке сейчас на пике популярности большие и прессингующие команды а-ля «Вегас» и «Флорида». Пик скоростного хоккея в НХЛ пришёлся на тот момент, когда Сергей Мозякин бил бомбардирские рекорды чисто на технике и высоком игровом IQ. Сейчас в финал вышли две не только молодых команды, но и команды, которые ставят на большой объём движения и массово вводят в состав своих воспитанников.

В НХЛ такая ситуация вполне характерна — ближе к старту тренировочных лагерей многие игроки, которые остаются без контрактов, вынуждены приезжать в расположения клубов на просмотровые сделки. Их выбирают не только хоккеисты, которые балансируют на грани фарм-лиги — пару лет назад, например, в одно межсезонье через трай-аут прошли такие опытные центры, как Эрик Стаал, Дерек Степан и Дерек Брассар.

Когда-то игроки не хотели ехать в провинциальные города и скромные организации КХЛ — но теперь жизнь поставит перед ними простой выбор: или ты берёшь это, или едешь в Европу на деньги ещё меньшие с непонятными проблемами, или вообще сидишь без работы. Самой лиге это должно пойти только в плюс: чем шире будет размазан талант по клубам, тем более интригующей должна получиться рекордно длинная регулярка.