Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
10:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Шокирующее возвращение из НХЛ. Почему Кузнецов переходит именно в СКА?

Евгений хотел оказаться в родном «Тракторе», но, видимо, не все мечты сбываются.

СКА
Трактор
Каролина
Источник: AP 2023

Если какая-то сделка в нынешнее межсезонье казалась громкой и сенсационной, забудьте — более шокирующий переход, чем грядущее появление Евгения Кузнецова в составе СКА, этим летом уже вряд ли состоится.

Шокирующий он по нескольким причинам.

Пожалуй, первая из них — внезапность. История с возвращением нападающего в Россию конкретно сейчас взялась практически из ниоткуда, обрушилась на нас так же резко, как снег посреди лета. Согласитесь, мало кто ожидал увидеть Евгения в КХЛ уже в предстоящем сезоне — несмотря на все его проблемы в последние годы, определённый спрос на него в Северной Америке всё ещё был, да и остававшийся по контракту год россиянин, казалось, уж точно должен был отработать. Разве что решение разойтись является инициативой в первую очередь клуба, а не игрока, на что пока не похоже.

11 лет назад мир был потрясён переходом в СКА Ильи Ковальчука после расторжения долгосрочного договора с «Нью-Джерси», поэтому назвать случай Кузнецова беспрецедентным едва ли получится. Хотя нюанс всё-таки есть — зарплату Евгения делят два клуба, и значит ли это, что в случае расставания по взаимному согласию с «Каролиной» «Вашингтону» тоже станет дышаться на $ 3,9 млн свободнее?

Вторая причина шока от перехода — его масштаб. В КХЛ нечасто приезжают игроки уровня Кузнецова (хоть ему и не удалось стабильно поддерживать этот уровень за океаном) в ещё не настолько почтенном возрасте. Вряд ли можно спорить с тем, что Евгений — мастер, который определённо сделает нашу лигу ярче. Даже в самые тёмные времена в НХЛ магия Кузнецова всё равно проявлялась, и мы вправе вновь ждать её уже на отечественных площадках.

Причина номер три — будущее место работы нападающего. Ни для кого не секрет, какой клуб семь лет назад приобрёл у «Трактора» права на Кузнецова, однако они уже давно не действовали. И тем не менее хоккейная дорога всё-таки привела Евгения в Санкт-Петербург.

И шок, сменяемый обидой и злостью, здесь в большей степени для челябинских болельщиков. В одной из главных российских кузниц хоккейных талантов давно ждали возвращения, пожалуй, ярчайшего из своих воспитанников в XXI веке. Да и сам Кузнецов хотел оказаться в «Тракторе» в случае обратного переезда в Россию, о чём в последний раз говорил не так уж и давно. Впрочем, судьба, распорядилась иначе — у Евгения, вероятно, ещё будет возможность сыграть в Челябинске в свитере родного клуба, вот только отношение к нему отныне будет другим.

Ну и, наконец, непонятна мотивация самого нападающего. Позиция СКА здесь довольно ясна — в клуб с берегов Невы едет один из лучших российских центров, который должен стать одной из главных (если не главной) звёзд лиги. Единственный игрок КХЛ, который когда-либо выходил на уровень, близкий к тому, что в лучшие годы показывал Кузнецов, сейчас приближается к пенсии, в то время как в запасе у Евгения есть ещё несколько лет, чтобы блеснуть в России.

Но почему сам форвард для продолжения карьеры выбрал именно СКА? Фактор города, вероятно, сыграл свою роль, однако ведь должно же быть что-то ещё. Бóльшая заинтересованность клуба? Сомнительно, что тот же «Трактор» не попытался бы сделать всё для приобретения Кузнецова, появись такая возможность. Деньги? Ради них стоило оставаться в НХЛ, где его зарплата почти повторяла всю доступную ведомость клуба КХЛ. Да и в Питере с имеющимися в свободном распоряжении финансами пока что есть проблемы, которых с приходом Евгения должно стать ещё больше. Но не приходится сомневаться, что СКА, как и любой законопослушный клуб, к необходимому времени уложится в установленный лимит.

Возможно, Кузнецова привлекли амбиции армейцев? Кубка Гагарина в Северной столице не видели с 2017 года — того самого, когда там оказались права на центрфорварда. А в последние годы клуб становится заложником этих самых амбиций — желание собрать у себя дрим-тим на бумаге на протяжении нескольких сезонов заканчивается для петербургской команды плачевно. В это межсезонье в СКА вновь пытаются построить команду мечты — с учётом того, что приглашение Кузнецова с большой долей вероятности станет не последним, будет любопытно взглянуть, из чего будут ноги у этого колосса.

При этом Евгению, как и другим статусным новичкам клуба, стоит помнить, что расслабляться там ни в коем случае не стоит — даже самые желанные игроки могут в мгновение ока оказаться персонами нон грата. Своя программа помощи в СКА действует уже не первый год. А вот кем из неё выйдет Кузнецов, зависит только от него.

Дмитрий Сторожев

Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь