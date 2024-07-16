Шокирующее возвращение из НХЛ. Почему Кузнецов переходит именно в СКА?

Если какая-то сделка в нынешнее межсезонье казалась громкой и сенсационной, забудьте — более шокирующий переход, чем грядущее появление Евгения Кузнецова в составе СКА, этим летом уже вряд ли состоится.

Шокирующий он по нескольким причинам.

Пожалуй, первая из них — внезапность. История с возвращением нападающего в Россию конкретно сейчас взялась практически из ниоткуда, обрушилась на нас так же резко, как снег посреди лета. Согласитесь, мало кто ожидал увидеть Евгения в КХЛ уже в предстоящем сезоне — несмотря на все его проблемы в последние годы, определённый спрос на него в Северной Америке всё ещё был, да и остававшийся по контракту год россиянин, казалось, уж точно должен был отработать. Разве что решение разойтись является инициативой в первую очередь клуба, а не игрока, на что пока не похоже.

11 лет назад мир был потрясён переходом в СКА Ильи Ковальчука после расторжения долгосрочного договора с «Нью-Джерси», поэтому назвать случай Кузнецова беспрецедентным едва ли получится. Хотя нюанс всё-таки есть — зарплату Евгения делят два клуба, и значит ли это, что в случае расставания по взаимному согласию с «Каролиной» «Вашингтону» тоже станет дышаться на $ 3,9 млн свободнее?

Вторая причина шока от перехода — его масштаб. В КХЛ нечасто приезжают игроки уровня Кузнецова (хоть ему и не удалось стабильно поддерживать этот уровень за океаном) в ещё не настолько почтенном возрасте. Вряд ли можно спорить с тем, что Евгений — мастер, который определённо сделает нашу лигу ярче. Даже в самые тёмные времена в НХЛ магия Кузнецова всё равно проявлялась, и мы вправе вновь ждать её уже на отечественных площадках.

Причина номер три — будущее место работы нападающего. Ни для кого не секрет, какой клуб семь лет назад приобрёл у «Трактора» права на Кузнецова, однако они уже давно не действовали. И тем не менее хоккейная дорога всё-таки привела Евгения в Санкт-Петербург.

И шок, сменяемый обидой и злостью, здесь в большей степени для челябинских болельщиков. В одной из главных российских кузниц хоккейных талантов давно ждали возвращения, пожалуй, ярчайшего из своих воспитанников в XXI веке. Да и сам Кузнецов хотел оказаться в «Тракторе» в случае обратного переезда в Россию, о чём в последний раз говорил не так уж и давно. Впрочем, судьба, распорядилась иначе — у Евгения, вероятно, ещё будет возможность сыграть в Челябинске в свитере родного клуба, вот только отношение к нему отныне будет другим.

Ну и, наконец, непонятна мотивация самого нападающего. Позиция СКА здесь довольно ясна — в клуб с берегов Невы едет один из лучших российских центров, который должен стать одной из главных (если не главной) звёзд лиги. Единственный игрок КХЛ, который когда-либо выходил на уровень, близкий к тому, что в лучшие годы показывал Кузнецов, сейчас приближается к пенсии, в то время как в запасе у Евгения есть ещё несколько лет, чтобы блеснуть в России.

Но почему сам форвард для продолжения карьеры выбрал именно СКА? Фактор города, вероятно, сыграл свою роль, однако ведь должно же быть что-то ещё. Бóльшая заинтересованность клуба? Сомнительно, что тот же «Трактор» не попытался бы сделать всё для приобретения Кузнецова, появись такая возможность. Деньги? Ради них стоило оставаться в НХЛ, где его зарплата почти повторяла всю доступную ведомость клуба КХЛ. Да и в Питере с имеющимися в свободном распоряжении финансами пока что есть проблемы, которых с приходом Евгения должно стать ещё больше. Но не приходится сомневаться, что СКА, как и любой законопослушный клуб, к необходимому времени уложится в установленный лимит.

Возможно, Кузнецова привлекли амбиции армейцев? Кубка Гагарина в Северной столице не видели с 2017 года — того самого, когда там оказались права на центрфорварда. А в последние годы клуб становится заложником этих самых амбиций — желание собрать у себя дрим-тим на бумаге на протяжении нескольких сезонов заканчивается для петербургской команды плачевно. В это межсезонье в СКА вновь пытаются построить команду мечты — с учётом того, что приглашение Кузнецова с большой долей вероятности станет не последним, будет любопытно взглянуть, из чего будут ноги у этого колосса.

При этом Евгению, как и другим статусным новичкам клуба, стоит помнить, что расслабляться там ни в коем случае не стоит — даже самые желанные игроки могут в мгновение ока оказаться персонами нон грата. Своя программа помощи в СКА действует уже не первый год. А вот кем из неё выйдет Кузнецов, зависит только от него.