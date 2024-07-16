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14:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СКА не будет играть на самой большой арене в мире. Что случилось и надолго ли это?

Сезон-2024/25 армейцы проведут в привычном для них Ледовом дворце.

СКА
Источник: ХК СКА

СКА — главный хоккейный ньюсмейкер последних дней. Не успели мы отойти от потенциального возвращения в КХЛ Евгения Кузнецова, как Санкт-Петербург подарил новый информационный повод. Сезон-2024/25 армейцы проведут не в новой арене, открытой в 2023 году, а в старом Ледовом дворце. Установив несколько рекордов посещаемости, команда Романа Ротенберга возвращается в 12-тысячник на проспекте Пятилеток.

Официальная причина обратного переезда — безопасность и комфорт. В ночь на 9 июня на «СКА-Арене» произошел пожар. Площадь возгорания составила около 225 квадратных метров. На устранение ЧП потребовалось определенное время, но сразу после возгорания в пресс-службе СКА отметили, что клуб не имеет договорных отношений с ареной. Пожар на предсезонную подготовку никак не повлиял. Августовский турнир Николая Пучкова изначально планировался в Ледовом дворце, а тренировки — в Новогорске и Сочи.

«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
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Сюжет переезда СКА в новую арену закрутился очень давно. До ввода дворца в эксплуатацию Ротенберг тактично увиливал от вопросов журналистов, касающихся смены прописки армейцев. Последнее решение главный тренер СКА перекладывал на акционера клуба — компанию «Газпром». И даже после того, как в декабре «СКА-Арена» приняла Матч звезд КХЛ, Ротенберг планировал отложить переезд и провести плей-офф на старом дворце. Однако в феврале СКА все-таки заехал в новый дом.

Ввод «СКА-Арены» перед Матчем звезд получился поспешным. В декабре дворце не был полноценно готов к проведению матчей. Арена хоть и поражала масштабами, но требовала доработки. Некоторые хоккеисты жаловались на качество льда и освещение. Возникшее в начале июня возгорание вскрыло недостатки системы пожаротушения. Представители «СКА-Арены» заверяли, что устранят все повреждения к началу сезона, однако из комментария клуба следует, что объект не будет полноценно готов принимать матчи с начала чемпионата.

Источник: ХК СКА

Давно ставшая мемом фраза «истина где-то посередине» объясняет возвращение СКА в Ледовый дворец лучше всего. Ротенберг как не хотел переезжать в новую арену, к строительству которой не имел никакого отношения (этим занимался Геннадий Тимченко), так и не горел желанием и после сезона. СКА, несмотря на близкий нейминг, в новой арене — только арендатор. Равно как и в Ледовом дворце, где сумма взносов явно ниже, чем в ультрасовременном стадионе, который открылся меньше года назад.

Проблемы, возникшие в результате пожара, только способствовали возвращению в обжитый Ледовый дворец. Внутри «СКА-Арены» тем временем продолжается восстановление обгоревших конструкций. И раз прошлой зимой получилось продавить спешный переезд армейцев на новый стадион, то почему бы это не сделать снова, когда 20-тысячник будет готов к проведению матчей? Это уже другая история, которая выйдет не менее сюрреалистичной, когда армейцы вернутся на проспект Юрия Гагарина. Рано или поздно это должно произойти.

Михаил Скрыль

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