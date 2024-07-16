Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.04
Локомотив
Металлург Мг
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
20.04
Металлург Мг
Локомотив
18.04
Металлург Мг
Локомотив
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:37 (мск), источник: БЕЛТА

Кубок Гагарина побывал в Новополоцке и Витебске, на очереди — Минск

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладатели главного трофея КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга» Владислав Еременко и Данила Паливко привезли Кубок Гагарина на родину, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Паливко и Еременко стали чемпионами КХЛ сезона-2023/24, в апреле в финальной серии плей-офф их «Металлург» со счетом 4:0 обыграл ярославский «Локомотив». 25-летний Еременко провел в нокаут-раунде 21 матч, отдав три голевые передачи и заработав показатель полезности «+5». Его партнер по защитному амплуа 22-летний Паливко выходил на лед в плей-офф только шесть раз, зато отыграл более 40 матчей в регулярном чемпионате.

Накануне Данила Паливко, являющийся воспитанником новополоцкого «Химика», привез главный трофей Континентальной хоккейной лиги в родной город. Почетный трофей в течение нескольких часов был выставлен у местного ледового дворца. Кубок Гагарина побывал в Новополоцке уже второй раз, три года назад его привозил форвард Никита Комаров, выигравший титул с омским «Авангардом».

«Присутствовало небольшое, но приятное волнение. Очень хорошая организация мероприятия, классный праздник для жителей. Здорово, что пришло столько болельщиков, мне было приятно. Думаю, любой хоккеист с самого детства мечтает выиграть крупный трофей и привезти его в свой город, на родную арену, где начинал свой хоккейный путь», — отметил Паливко.

Сегодня Кубок Гагарина перебрался из Новополоцка в Витебск, куда его доставил уроженец города на Западной Двине Владислав Еременко. В местном дворце спорта защитник «Магнитки» провел автограф-сессию, также все желающие смогли сделать фото с хоккеистом и главным трофеем КХЛ.

«У меня давно была мысль привезти Кубок в родной Витебск. Именно здесь все началось, здесь я сделал свои первые шаги и как человек, и как игрок на льду. Провел в этом городе очень много времени, и каждое лето, как только появляется возможность, я приезжаю сюда. Здесь вся моя семья, родные и близкие, — сказал Еременко. — Большое спасибо всем, кто пришел сегодня».

Завтра игрок обороны «Металлурга» и национальной сборной Беларуси привезет Кубок Гагарина в Минск, трофей будет выставлен в парке Горького с 13.00 до 15.30. На площадке будет работать зона активностей, среди развлечений — аэрохоккей, фан-грим и бросковая зона.

Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь