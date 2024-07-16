Кубок Гагарина побывал в Новополоцке и Витебске, на очереди — Минск

Паливко и Еременко стали чемпионами КХЛ сезона-2023/24, в апреле в финальной серии плей-офф их «Металлург» со счетом 4:0 обыграл ярославский «Локомотив». 25-летний Еременко провел в нокаут-раунде 21 матч, отдав три голевые передачи и заработав показатель полезности «+5». Его партнер по защитному амплуа 22-летний Паливко выходил на лед в плей-офф только шесть раз, зато отыграл более 40 матчей в регулярном чемпионате.



Накануне Данила Паливко, являющийся воспитанником новополоцкого «Химика», привез главный трофей Континентальной хоккейной лиги в родной город. Почетный трофей в течение нескольких часов был выставлен у местного ледового дворца. Кубок Гагарина побывал в Новополоцке уже второй раз, три года назад его привозил форвард Никита Комаров, выигравший титул с омским «Авангардом».



«Присутствовало небольшое, но приятное волнение. Очень хорошая организация мероприятия, классный праздник для жителей. Здорово, что пришло столько болельщиков, мне было приятно. Думаю, любой хоккеист с самого детства мечтает выиграть крупный трофей и привезти его в свой город, на родную арену, где начинал свой хоккейный путь», — отметил Паливко.



Сегодня Кубок Гагарина перебрался из Новополоцка в Витебск, куда его доставил уроженец города на Западной Двине Владислав Еременко. В местном дворце спорта защитник «Магнитки» провел автограф-сессию, также все желающие смогли сделать фото с хоккеистом и главным трофеем КХЛ.



«У меня давно была мысль привезти Кубок в родной Витебск. Именно здесь все началось, здесь я сделал свои первые шаги и как человек, и как игрок на льду. Провел в этом городе очень много времени, и каждое лето, как только появляется возможность, я приезжаю сюда. Здесь вся моя семья, родные и близкие, — сказал Еременко. — Большое спасибо всем, кто пришел сегодня».



Завтра игрок обороны «Металлурга» и национальной сборной Беларуси привезет Кубок Гагарина в Минск, трофей будет выставлен в парке Горького с 13.00 до 15.30. На площадке будет работать зона активностей, среди развлечений — аэрохоккей, фан-грим и бросковая зона.