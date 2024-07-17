Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.04
Локомотив
Металлург Мг
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
20.04
Металлург Мг
Локомотив
18.04
Металлург Мг
Локомотив
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ. Все результаты
17:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» решил судьбу игрока сборной Казахстана

«Барыс» продлил контракт с защитником сборной Казахстана по хоккею Саматом Данияром, сообщают Vesti.kz.

Барыс
КазахстанКХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК "Барыс"

Двусторонний контракт с игроком заключен на один сезон.

Данияр выступает за команды из системы «Барыса» с 2017 года. В минувшем сезоне он сыграл 45 матчей в КХЛ. За это время защитник заработал 7 (2+5) баллов. На прошедшем чемпионате мира по хоккею Данияр провел семь матчей, сделав четыре результативные передачи.

Кроме того, «Барыс» подписал соглашение на два сезона с защитником Данилом Бутенко.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь