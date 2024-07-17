«Барыс» решил судьбу игрока сборной Казахстана

Данияр выступает за команды из системы «Барыса» с 2017 года. В минувшем сезоне он сыграл 45 матчей в КХЛ. За это время защитник заработал 7 (2+5) баллов. На прошедшем чемпионате мира по хоккею Данияр провел семь матчей, сделав четыре результативные передачи.