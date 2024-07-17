«Барыс» решил судьбу игрока сборной Казахстана
«Барыс» продлил контракт с защитником сборной Казахстана по хоккею Саматом Данияром, сообщают Vesti.kz.
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«Барыс» продлил контракт с защитником сборной Казахстана по хоккею Саматом Данияром, сообщают Vesti.kz.
Двусторонний контракт с игроком заключен на один сезон.
Данияр выступает за команды из системы «Барыса» с 2017 года. В минувшем сезоне он сыграл 45 матчей в КХЛ. За это время защитник заработал 7 (2+5) баллов. На прошедшем чемпионате мира по хоккею Данияр провел семь матчей, сделав четыре результативные передачи.
Кроме того, «Барыс» подписал соглашение на два сезона с защитником Данилом Бутенко.