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19:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент: в НХЛ нет лимита на легионеров, но доминируют канадцы, потому что сильнейшие

Известный агент Сергей Паремузов ответил на вопрос, что нужно для развития конкурентной борьбы в КХЛ.

Агент: в НХЛ нет лимита на легионеров, но доминируют канадцы, потому что сильнейшие | Источник: РИА "Новости"

— Чего не хватает для настоящей конкурентной борьбы?

 — Открытости, в первую очередь. Другая сторона — система нормального воспроизводства детского и юношеского хоккея. Хотя тут есть определённые подвижки, даже если смотреть результаты драфта НХЛ.

— Открытости к иностранным игрокам?

 — Зачем все эти лимиты нужны? Хорошо, что сейчас сделали пять легионеров, потому что мы сейчас поймём, что особо брать-то некого, а наши ребята ничуть не хуже иностранцев. Только если наши генеральные менеджеры не будут зашоренными в этом плане. А если ещё драфт будет, то он рассосёт точки сгущения талантливых игроков. Тогда, может быть, и не нужны нам особо будут иностранцы. Хотя пусть квота будет. В НХЛ нет лимита на легионеров, но доминируют всё равно канадцы, потому что они сильнейшие, — приводит слова Паремузова «РБ Спорт».

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