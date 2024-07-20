Агент Кузнецова подтвердил, что форвард подпишет контракт с клубом КХЛ

18 июля Кузнецов стал неограниченно свободным агентом. До этого источник ТАСС сообщил, что хоккеист достиг договоренности о подписании контракта с петербургским СКА.

«С Евгением Кузнецовым мы работаем не первый год. Теперь пришла пора наблюдать за его волшебством вживую, — написал Баьаев. — В ближайшее время челябинский волшебник подпишет контракт в КХЛ и мы будем радовать вас хайлайтами с его участием на регулярной основе».

17 июля клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» выставил Кузнецова на безусловный драфт отказов. Данное решение было принято с целью последующего расторжения контракта. Статус неограниченно свободного агента позволяет Кузнецову подписать контракт с любым клубом. После выставления игрока на драфт отказов Бабаев сообщил «Спорт-Экспрессу», что переговоров с клубами из России нет.

Кузнецову 32 года, он перешел в «Каролину» в марте 2024 года перед закрытием трансферного окна. До этого игрок завершил участие в программе помощи игрокам НХЛ и получил разрешение тренироваться вместе с фарм-клубом «Вашингтона», который выставил его на драфт отказов. Россиянин обратился к этой программе 6 февраля, она помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем. В 20 матчах за «Каролину» в регулярном чемпионате россиянин набрал 7 очков (2 гола + 5 результативных передач), в 10 матчах плей-офф — 6 очков (4+2).