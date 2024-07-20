Агент Кузнецова подтвердил, что форвард подпишет контракт с клубом КХЛ

18 июля Кузнецов стал неограниченно свободным агентом. До этого источник ТАСС сообщил, что хоккеист достиг договоренности о подписании контракта с петербургским СКА.
«С Евгением Кузнецовым мы работаем не первый год. Теперь пришла пора наблюдать за его волшебством вживую, — написал Баьаев. — В ближайшее время челябинский волшебник подпишет контракт в КХЛ и мы будем радовать вас хайлайтами с его участием на регулярной основе».
17 июля клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» выставил Кузнецова на безусловный драфт отказов. Данное решение было принято с целью последующего расторжения контракта. Статус неограниченно свободного агента позволяет Кузнецову подписать контракт с любым клубом. После выставления игрока на драфт отказов Бабаев сообщил «Спорт-Экспрессу», что переговоров с клубами из России нет.
Кузнецову 32 года, он перешел в «Каролину» в марте 2024 года перед закрытием трансферного окна. До этого игрок завершил участие в программе помощи игрокам НХЛ и получил разрешение тренироваться вместе с фарм-клубом «Вашингтона», который выставил его на драфт отказов. Россиянин обратился к этой программе 6 февраля, она помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем. В 20 матчах за «Каролину» в регулярном чемпионате россиянин набрал 7 очков (2 гола + 5 результативных передач), в 10 матчах плей-офф — 6 очков (4+2).
Кузнецов был выбран «Вашингтоном» на драфте 2010 года под общим 26-м номером. За столичную команду он выступал с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В составе сборной России нападающий дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017). В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина, отстранение распространялось только на матчи под эгидой Международной федерации хоккея и Континентальной хоккейной лиги.