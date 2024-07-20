Их считали большими талантами, но все испортили алкоголь, казино и скандалы. 5 хоккеистов, загубивших свои карьеры

Российский хоккей славится своими талантами. Никита Кучеров, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Игорь Шестеркин, Андрей Василевский — этот список можно продолжать бесконечно. Но есть и те, кто в силу определенных обстоятельств так и не смог раскрыть свой потенциал. Sport24 представляет список тех, кто мог стать большой звездой, но не оправдал ожиданий.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/abptXGOkVyM" title="5 невероятных талантов российского хоккея, которые погубили свои карьеры — кто они? / Хоккейные топы" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Николай Жердев

Золотые руки, сумасшедшее катание, превосходное понимание игры — все это про Николая Жердева. У проспекта «Коламбуса» было почти все, чтобы стать настоящей звездой НХЛ. Единственное, чего не хватало талантливому форварду — дисциплины и характера. Вместо того, чтобы построить успешную карьеру в лучшей лиге мира, Жердев превратился в хоккейного кочевника. За карьеру он сменил 20 (!) клубов. И везде в нем рано или поздно разочаровывались.

Николаю очень часто давали шансы — все благодаря его умению творить настоящие чудеса на льду. Однако за пределами площадки Николай был просто невыносим. Он нарушал режим, опаздывал на сборы и собрания, а также регулярно пропадал и заставлял себя искать. Пьяные дебоши с участием двукратного чемпиона мира нередко попадали в прессу и заставляли клуб, за который на тот момент выступал нападающий, пожалеть о его приглашении. В последние годы Жердев пытался исправиться и встать на истинный путь, но карьеру этим было уже не спасти.

Никита Филатов

В отличие от Жердева, Филатова нельзя обвинить в постоянных алкогольных гулянках — кадры с пьяным Никитой не просачивались в прессу. Но есть то, что объединяет этих двух хоккеистов — сумасшедший талант. Филатов тоже мог бы стать королем НХЛ, но он совершенно не слушал главного тренера «Коламбуса» Кена Хичкока. Опытный коуч говорил, что Никита «издевается над своим талантом». Позднее форвард признал, что зря не воспринимал слова Хичкока всерьез — как показало время, он во всем оказался прав. Со временем Филатов перестал показывать приличную результативность, а его нежелание отрабатывать в обороне никуда не делось. Поэтому нападающий покинул лучшую лигу мира и вернулся в Россию.

Как рассказывал сам Филатов, одной из главных причин возвращения на родину стали большие долги. По словам Никиты, он тратил деньги на казино, караоке, ставки, стриптиз-клубы и угощение «друзей». Окружение форварда не оставляло ему никаких шансов на построение успешной карьеры, но одаренный форвард понял это слишком поздно. Как итог — Филатов завершил карьеру в возрасте 30 лет. Хотя с его талантом можно было бы выступать хоть до 40. Сейчас Никита покоряет просторы хоккейного YouTube и является одним из самых ярких хоккейных экспертов.

Наиль Якупов

Воспитанника нижнекамского хоккея вполне справедливо называют худшим первым номером драфта НХЛ в истории. Наиль подавал огромные надежды — на юниорском и молодежном уровнях он натурально доминировал. У «Эдмонтона», выбравшего Якупова под общим первым номером на драфте 2012 года, не было сомнений в перспективах форварда. И поначалу все было неплохо — в дебютном сезоне новичок «Ойлерз» набрал 31 очко в 48 матчах. Однако время показало, что Наилю не суждено стать звездой НХЛ. С каждым годом статистика нападающего ухудшалась, а его роль на льду становилась все более примитивной. Если поначалу Якупов воспринимался лидером и форвардом топ-6, то со временем он скатился до роли чеккера из низших звеньев.

Возвращение в Россию не помогло первому номеру драфту найти себя. СКА, «Амур», «Авангард», родной «Нефтехимик» — ни один из этих клубов так и не смог оживить несостоявшуюся звезду НХЛ. Причем дело тут совершенно не в нарушениях режима или иных проблемах за пределами льда. К Якупову никогда не было претензий по отношению к делу — он всегда был работоспособным и ответственным спортсменом. Однако что-то ему мешало реализовать свой потенциал на сто процентов. Сейчас у Наиля нет контракта на следующий сезон. Такими темпами Якупов может закончить карьеру уже через несколько лет.

Михаил Анисин

Карьера обладателя Кубка Гагарина получилась очень яркой. Но не только с хоккейной точки зрения. Михаил был неординарным персонажем. Одни его музыкальные перформансы на Матчах звезд КХЛ чего стоят. А что творил Анисин на льду, когда был на пике! В плей-офф-2012 миниатюрный нападающий стал лучшим снайпером и помог московскому «Динамо» завоевать Кубок Гагарина. Но после этого все шло по нисходящей. Михаил все чаще стал попадать в скандальную хронику.

В 2013 году он подрался в ночном клубе, устроил дебош в отеле, а затем напал на врачей больницы, в которую его привезли для оказания первой помощи. А через несколько лет весь хоккейный мир облетело видео, на котором игроки новокузнецкого «Металлурга» Анисин, Первышин и Таратухин исполняли песни под гитару. В самом факте пения нет ничего такого, но многим показалось, что на тех кадрах хоккеисты были не совсем трезвыми. И этот случай в очередной раз подорвал доверие к Михаилу. Больше он не выходил на приличный уровень. Последним клубом скандального форварда был «Норильск» из ВХЛ.

Кирилл Кабанов

В свое время проспект «Айлендерс» считался перспективнее Евгения Кузнецова и Владимира Тарасенко. В доказательство этому Кирилл установил рекорд КХЛ — он дебютировал в лиге в возрасте 16 лет. Возможно, если бы не постоянное вмешательство в карьеру сына со стороны отца и по совместительству его агента, то он бы и реализовал свой потенциал. Однако Кабанов-старший в надежде помочь только мешал Кириллу. С его подачи перспективный нападающий со скандалом уехал из «Спартака» в юниорские лиги США, где не смог проявить себя в полной мере.

Затем было неудачное и краткосрочное возвращение на родину, во время которого отец Кирилла успел устроить громкий скандал с «Салаватом Юлаевым» из-за контракта сына. А сам нападающий тем временем не набрал ни одного очка за 13 матчей в составе «Салавата» и «Нефтехимика». После этого Кабанов выступал только в Дании и Германии. Хотя все ему прочили роскошную карьеру в НХЛ. Но очень сложный характер Кирилла и его окружения помешали этим планам сбыться.