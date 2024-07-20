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14:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Панарин: запланировал переезд в Москву. В Санкт-Петербурге такие цены — не вытягиваю

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил о высоких ценах в Санкт‑Петербурге по сравнению с Москвой и оценил вероятность проведения похожей игры в Северной столице.

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Панарин: запланировал переезд в Москву. В Санкт-Петербурге такие цены — не вытягиваю | Источник: Чемпионат.com

«Запланировал переезд в Москву. Цены в Санкт‑Петербурге такие, налоги тамошние — не вытягиваю пока. Да, провести следующий матч в Петербурге — это отличная идея, но “СКА Арену” ещё не видел. Я там был всего пару дней, поехал в Коркино, побыл там, а после уже посмотрел районы в Москве, чтобы быть к вам, родненькие, поближе», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сегодня, 20 июля 2024 года, на льду «ЦСКА Арены» в Москве впервые состоится уникальный матч, в котором встретятся две команды — лучшие хоккеисты, выступающие в России, и сборная легионеров из-за океана. Начало матча — в 15:00 мск.

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