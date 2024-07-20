Панарин: запланировал переезд в Москву. В Санкт-Петербурге такие цены — не вытягиваю

«Запланировал переезд в Москву. Цены в Санкт‑Петербурге такие, налоги тамошние — не вытягиваю пока. Да, провести следующий матч в Петербурге — это отличная идея, но “СКА Арену” ещё не видел. Я там был всего пару дней, поехал в Коркино, побыл там, а после уже посмотрел районы в Москве, чтобы быть к вам, родненькие, поближе», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.