В «Авангарде» рассказали, сколько дохода приносит «Джи-Драйв-Арена»

«Большая часть — это финансовая поддержка от спонсоров. Доля “Джи-Драйв-Арены” в общей сумме составляет порядка 25%, включая выручку от matchday, продажи мерча, еды и напитков.



При этом доходы от медиаправ составляют всего 0,5%. Все понимают, что это мизерная цифра», — приводят слова Аверина «Ведомости».