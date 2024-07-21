В Финляндии назвали «единственную цель» возведения «СКА Арены» в Санкт-Петербурге

«По мнению экспертов, обеспечение пожарной безопасности — настолько большая работа на арене гигант-класса, что она будет выполнена не раньше следующего сезона.



Тимченко (Геннадий, президент СКА. — Прим. “Чемпионата”) в проекте арены преследовал только одну цель: арена должна была стать крупнейшей в мире», — написал Кальмари в своей статье.