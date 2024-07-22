Агент Кузнецова сообщил, что в списке претендентов на игрока есть два клуба КХЛ

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. На нападающего Евгения Кузнецова претендуют два клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

Кузнецов расторг контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина», за которую он выступал с марта этого года, и стал неограниченно свободным агентом. Источник ТАСС рассказал, что форвард договорился о четырехлетнем контракте со СКА.

«Он прилетит в Россию, надеюсь, что в конце недели, и мы начнем потихоньку решать все эти вопросы. По поводу клубов, которые претендуют на него, у меня есть список из двух», — сказал Бабаев.

Кузнецову 32 года, он перешел в «Каролину» в марте этого года перед закрытием трансферного окна. До этого игрок завершил участие в программе помощи игрокам НХЛ и получил разрешение тренироваться вместе с фарм-клубом «Вашингтона», который выставил его на драфт отказов. Россиянин обратился к этой программе 6 февраля, она помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем. В 20 матчах за «Каролину» в регулярном чемпионате россиянин набрал 7 очков (2 гола + 5 результативных передач), в 10 матчах плей-офф — 6 очков (4 + 2).