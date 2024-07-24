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00:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Квартальнов — о приобретениях минского «Динамо»: как и в любом бизнесе — главное угадать

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал мнение, что «на бумаге» его команда стала сильнее, чем в прошлом сезоне.

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Квартальнов — о приобретениях минского «Динамо»: как и в любом бизнесе — главное угадать | Источник: Чемпионат.com

«Согласен, что “на бумаге”, но бумага не играет, играют игроки. В других командах ребята ведь тоже хотят доказывать. Тут уже наша работа. То, что мы усилились, я считаю, что это факт по сравнению с прошлым годом и те требования, которые мы предъявляли ребятам — это уже второй год. По первому микроциклу, который мы сейчас прошли, ребята стараются, кто-то быстрее схватывает, идёт серьёзная работа, идёт серьёзная конкуренция. Все хотят играть, все хотят играть в КХЛ. Хорошая лига, и я думаю сама эта конкуренция и рабочая этика, которую мы прививаем ребятам, даст свои плоды. Громких слов мы точно говорить не будем, но у нас будет совершенно уже другая команда. Как и в любом бизнесе — где-то ты попадаешь, и самое главное угадать. Надеюсь, что мы всё угадали, нас всё устроит, а если нет, то конечно начнётся какой-то поиск, какие-то решения будут меняться.

Мы поменяли всю линию обороны, взяли довольно-таки и опытных ребят и довольно-таки хорошего возраста. Здесь нужно будет чисто сыграться. В нападение очень много ребят белорусов мы взяли, опытных ребят, здесь будет серьёзная конкуренция«, — сказал Квартальнов в интервью телеканалу “Беларусь 5”.

Напомним, в нынешнее межсезонье минчане были одним из наиболее активных игроков на трансферном рынке. В частности, в столицу Беларуси переехал один из лучших бомбардиров в истории КХЛ Вадим Шипачёв.

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