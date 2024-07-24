Квартальнов — о приобретениях минского «Динамо»: как и в любом бизнесе — главное угадать

«Согласен, что “на бумаге”, но бумага не играет, играют игроки. В других командах ребята ведь тоже хотят доказывать. Тут уже наша работа. То, что мы усилились, я считаю, что это факт по сравнению с прошлым годом и те требования, которые мы предъявляли ребятам — это уже второй год. По первому микроциклу, который мы сейчас прошли, ребята стараются, кто-то быстрее схватывает, идёт серьёзная работа, идёт серьёзная конкуренция. Все хотят играть, все хотят играть в КХЛ. Хорошая лига, и я думаю сама эта конкуренция и рабочая этика, которую мы прививаем ребятам, даст свои плоды. Громких слов мы точно говорить не будем, но у нас будет совершенно уже другая команда. Как и в любом бизнесе — где-то ты попадаешь, и самое главное угадать. Надеюсь, что мы всё угадали, нас всё устроит, а если нет, то конечно начнётся какой-то поиск, какие-то решения будут меняться.