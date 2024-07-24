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16:43 (мск), источник: ТАСС

Агент Бурдасова назвал неуважительным решение «Трактора» расторгнуть контракт с игроком

О расторжении соглашения с нападающим челябинский клуб сообщил в среду.

КХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» расторгнуть контракт с нападающим Антоном Бурдасовым является неуважительным по отношению к игроку. Такое мнение ТАСС высказал агент Бурдасова Шуми Бабаев.

В среду челябинский клуб сообщил о расторжении контракта с Бурдасовым. Сам игрок рассказал «Спорт-Экспрессу», что клуб не связывался с ним по вопросу продления контракта, который был рассчитан еще на один сезон.

«Мы еще со вчерашнего дня ожидали, что такое произойдет. Решение “Трактора” оцениваю как неуважительное по отношению к игроку», — сказал Бабаев.

«Что касается его будущего, то мы надеемся всегда на лучшее. Будем работать, чтобы поскорее найти ему команду. Он такой игрок, который каждый год набирает немало очков, и мы рассчитываем, что предложения будут», — добавил агент.

Бурдасов выступал за «Трактор» с 2022 года. Ранее хоккеист защищал цвета команды с 2007 по 2012 год. В составе клуба 33-летний Бурдасов выиграл Кубок континента и бронзовые медали КХЛ (2012). В прошедшем сезоне КХЛ нападающий провел 56 матчей, в которых набрал 36 очков (19 шайб + 17 передач), в 14 играх плей-офф он отметился 8 (4 + 4) очками.

Согласно регламенту КХЛ, игроки команд лиги могут выходить из отпуска начиная с 1 августа. Сезон начнется 3 сентября.

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