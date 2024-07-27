Дэвид Немировски ответил, в какой хоккей будет играть «Барыс»

«Думаю, мы будем играть в современный хоккей, как в НХЛ. Думаю, многие команды КХЛ тоже перестраиваются. Быстрый, атакующий хоккей, много давления, жёсткий хоккей. Самое главное, что это не только атакующий хоккей просто без обороны (улыбается)… Будем ещё больше на оборону работать. Но будет быстрый, агрессивный хоккей», — сказал Немировски в интервью клубной пресс-службе.