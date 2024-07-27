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02:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Дэвид Немировски ответил, в какой хоккей будет играть «Барыс»

Главный тренер «Барыса» Дэвид Немировски высказался об игровых характеристиках, которые планирует привить команде.

БарысКХЛ: таблица и календарь
Дэвид Немировски ответил, в какой хоккей будет играть «Барыс» | Источник: Чемпионат.com

«Думаю, мы будем играть в современный хоккей, как в НХЛ. Думаю, многие команды КХЛ тоже перестраиваются. Быстрый, атакующий хоккей, много давления, жёсткий хоккей. Самое главное, что это не только атакующий хоккей просто без обороны (улыбается)… Будем ещё больше на оборону работать. Но будет быстрый, агрессивный хоккей», — сказал Немировски в интервью клубной пресс-службе.

О назначении 47-летнего Дэвида Немировски на пост главного тренера «Барыса» было объявлено в мае 2024 года. Его предыдущим клубом была новосибирская «Сибирь». С 2018 по 2022 год специалист возглавлял нижегородское «Торпедо».

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