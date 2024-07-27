Фото: именной стяг Сергея Мозякина поднят под своды арены «Металлурга»

В эти минуты Мозякин, как и ряд других прославленных спортсменов, играют прощальный матч в его честь.

Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (351 шайба) и обладателем многих рекордов российского хоккея.

В прощальном матче Мозякина принимают участие Павел Дацюк, Даниил Марков, Евгений Малкин, Алексей Морозов, Максим Сушинский и другие прославленные хоккеисты.