Один из лучших бомбардиров клуба КХЛ «Авангард» Ткачев получил травму
Хоккеист может пропустить полгода.
Хоккеист может пропустить полгода.
ОМСК, 29 июля. /ТАСС/. Нападающий омского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Владимир Ткачев получил травму при индивидуальной подготовке к сезону. Об этом сообщает пресс-служба команды.
«Нападающий “Авангарда” Владимир Ткачев получил повреждение нижней части тела в ходе индивидуальной подготовки, — сказал генеральный менеджер клуба Антон Курьянов. — Сроки восстановления зависят от хода реабилитации и индивидуальных особенностей организма, к настоящему времени Владимир получил необходимый объем медицинской помощи».
По данным портала «Чемпионат», у Ткачева разрыв ахиллова сухожилия. Срок восстановления составит около полугода.
Курьянов отметил, что, несмотря на потерю лидера команды перед стартом сезона, паники в клубе нет. «Подобные ситуации — часть профессионального спорта, и задача спортивного блока сейчас состоит в том, чтобы найти эффективное решение, — сказал он. — Оптимальное для команды. В ближайшее время проведем консультации с руководством клуба и главным тренером, впереди много работы».
В мае «Авангард» объявил о продлении контракта с Ткачевым. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2029 года. В прошедшем сезоне Ткачев провел за «Авангард» 58 игр в регулярном чемпионата и стал вторым бомбардиром команды, набрав 75 очков (20 шайб + 55 передач), в плей-офф на его счету 11 голевых передач в 12 встречах. Хоккеист претендовал на награду лучшему игроку регулярного чемпионата, проиграв в борьбе за приз форварду московского «Динамо» Никите Гусеву.
Ткачеву 28 лет, он является воспитанником омского хоккея. В КХЛ он также выступал за петербургский СКА, владивостокский «Адмирал», уфимский «Салават Юлаев». Провел 4 матча в Национальной хоккейной лиге за «Лос-Анджелес», отметившись 2 передачами. В КХЛ на его счету 374 (116+258) очка в 453 матчах.