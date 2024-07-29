Один из лучших бомбардиров клуба КХЛ «Авангард» Ткачев получил травму

ОМСК, 29 июля. /ТАСС/. Нападающий омского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Владимир Ткачев получил травму при индивидуальной подготовке к сезону. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Нападающий “Авангарда” Владимир Ткачев получил повреждение нижней части тела в ходе индивидуальной подготовки, — сказал генеральный менеджер клуба Антон Курьянов. — Сроки восстановления зависят от хода реабилитации и индивидуальных особенностей организма, к настоящему времени Владимир получил необходимый объем медицинской помощи».

По данным портала «Чемпионат», у Ткачева разрыв ахиллова сухожилия. Срок восстановления составит около полугода.

Курьянов отметил, что, несмотря на потерю лидера команды перед стартом сезона, паники в клубе нет. «Подобные ситуации — часть профессионального спорта, и задача спортивного блока сейчас состоит в том, чтобы найти эффективное решение, — сказал он. — Оптимальное для команды. В ближайшее время проведем консультации с руководством клуба и главным тренером, впереди много работы».

В мае «Авангард» объявил о продлении контракта с Ткачевым. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2029 года. В прошедшем сезоне Ткачев провел за «Авангард» 58 игр в регулярном чемпионата и стал вторым бомбардиром команды, набрав 75 очков (20 шайб + 55 передач), в плей-офф на его счету 11 голевых передач в 12 встречах. Хоккеист претендовал на награду лучшему игроку регулярного чемпионата, проиграв в борьбе за приз форварду московского «Динамо» Никите Гусеву.