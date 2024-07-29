«Торпедо» объявило о переходе двукратного обладателя Кубка Стэнли Войнова

Войнову 34 года, за «Ак Барс» он выступал на протяжении последних двух сезонов. Ранее в КХЛ защитник играл за челябинский «Трактор», омский «Авангард», московское «Динамо» и петербургский СКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина (2017). В 2008 году Войнов был выбран под общим 32-м номером клубом «Лос-Анджелес» на драфте Национальной хоккейной лиги, вместе с командой россиянин дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014). В составе национальной сборной хоккеист стал олимпийским чемпионом в 2018 году и серебряным призером Игр-2022, на его счету также бронза чемпионата мира (2016).