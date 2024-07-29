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15:01 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» объявило о переходе двукратного обладателя Кубка Стэнли Войнова

Соглашение с игроком рассчитано на один сезон.

ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 29 июля. Российский защитник Вячеслав Войнов перешел в нижегородский клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано на один сезон.

Войнову 34 года, за «Ак Барс» он выступал на протяжении последних двух сезонов. Ранее в КХЛ защитник играл за челябинский «Трактор», омский «Авангард», московское «Динамо» и петербургский СКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина (2017). В 2008 году Войнов был выбран под общим 32-м номером клубом «Лос-Анджелес» на драфте Национальной хоккейной лиги, вместе с командой россиянин дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014). В составе национальной сборной хоккеист стал олимпийским чемпионом в 2018 году и серебряным призером Игр-2022, на его счету также бронза чемпионата мира (2016).

В прошлом сезоне «Торпедо» заняло седьмое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф команда завершила выступление в первом раунде, проиграв петербургскому СКА (1−4).

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