Минское «Динамо» объявило об уходе четырёх хоккеистов
Нападающие Егор Клавдиев, Иван Секерин и Егор Игнатенко покинули минское «Динамо» в результате договорённости о прекращении соглашения.
Нападающие Егор Клавдиев, Иван Секерин и Егор Игнатенко покинули минское «Динамо» в результате договорённости о прекращении соглашения.
Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба на официальном сайте. Команду покинул и вратарь Антон Круповец, имевший пробный контракт.
«Четыре хоккеиста покидают минского “Динамо”. Действие двусторонних контрактов Егора Клавдиева, Ивана Секерина и Егора Игнатенко прекращено по соглашению сторон. Также расположение “зубров” покидает Антон Круповец, у которого был пробный контракт. Клуб продолжит следить за развитием хоккеистов и желает им успехов в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении команды.
В минувшем сезоне 21-летний Клавдиев принял участие в двух матчах КХЛ, не отметившись результативными действиями. У 22-летнего Секерина одна игра в КХЛ, тоже без результативных действий. У 21-летнего Игнатенко в прошлом сезоне две шайбы в 33 матчах регулярного чемпионата.