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18:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Минское «Динамо» объявило об уходе четырёх хоккеистов

Нападающие Егор Клавдиев, Иван Секерин и Егор Игнатенко покинули минское «Динамо» в результате договорённости о прекращении соглашения.

Динамо Мн
Источник: https://vk.com/hcdinamoby

Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба на официальном сайте. Команду покинул и вратарь Антон Круповец, имевший пробный контракт.

«Четыре хоккеиста покидают минского “Динамо”. Действие двусторонних контрактов Егора Клавдиева, Ивана Секерина и Егора Игнатенко прекращено по соглашению сторон. Также расположение “зубров” покидает Антон Круповец, у которого был пробный контракт. Клуб продолжит следить за развитием хоккеистов и желает им успехов в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении команды.

В минувшем сезоне 21-летний Клавдиев принял участие в двух матчах КХЛ, не отметившись результативными действиями. У 22-летнего Секерина одна игра в КХЛ, тоже без результативных действий. У 21-летнего Игнатенко в прошлом сезоне две шайбы в 33 матчах регулярного чемпионата.

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