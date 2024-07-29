Минское «Динамо» объявило об уходе четырёх хоккеистов

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Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба на официальном сайте. Команду покинул и вратарь Антон Круповец, имевший пробный контракт.

«Четыре хоккеиста покидают минского “Динамо”. Действие двусторонних контрактов Егора Клавдиева, Ивана Секерина и Егора Игнатенко прекращено по соглашению сторон. Также расположение “зубров” покидает Антон Круповец, у которого был пробный контракт. Клуб продолжит следить за развитием хоккеистов и желает им успехов в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении команды.