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17:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торпедо» подписало контракт с нападающим Евгением Свечниковым

«Торпедо» подписало контракт с нападающим Евгением Свечниковым.

Торпедо
Ак Барс
«Торпедо» подписало контракт с нападающим Евгением Свечниковым | Источник: Чемпионат.com

Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, соглашение с форвардом рассчитано сроком на один сезон. Ранее Свечников расторг контракт с «Ак Барсом» по обоюдному согласию.

В прошедшем регулярном сезоне 27-летний нападающий сыграл 31 встречу, в которых забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард записал на свой счёт две заброшенные шайбы за два сыгранных матча.

Ранее состав «Торпедо» пополнил опытный защитник Вячеслав Войнов, который также в прошлом сезоне выступал за «Ак Барс», а недавно расторг контракт с казанским клубом по обоюдному согласию сторон.

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