«Адмирал» в результативном товарищеском матче обыграл жлобинский «Металлург» | Источник: Чемпионат.com

Отметим, что в составе «Адмирала» принимали участие игроки, находящиеся на просмотровых контрактах. Дублем отметился Владимир Михасёнок. Владивостокский клуб на протяжении матча трижды сравнивал счёт. «Адмиралу» удалось перевести игру в овертайм за минуту до окончания основного времени матча.

Напомним, вчера владивостокский «Адмирал» в товарищеском матче проиграл клубу ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург со счётом 0:3. Встреча также прошла в Беларуси.