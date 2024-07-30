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20:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Адмирал» в результативном товарищеском матче обыграл жлобинский «Металлург»

Владивостокский «Адмирал» в результативном товарищеском матче обыграл жлобинский «Металлург» по буллитам со счётом 5:4. Матч проходил в Беларуси.

АдмиралКХЛ: таблица и календарь
«Адмирал» в результативном товарищеском матче обыграл жлобинский «Металлург» | Источник: Чемпионат.com

Отметим, что в составе «Адмирала» принимали участие игроки, находящиеся на просмотровых контрактах. Дублем отметился Владимир Михасёнок. Владивостокский клуб на протяжении матча трижды сравнивал счёт. «Адмиралу» удалось перевести игру в овертайм за минуту до окончания основного времени матча.

Напомним, вчера владивостокский «Адмирал» в товарищеском матче проиграл клубу ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург со счётом 0:3. Встреча также прошла в Беларуси.

В минувшем сезоне «Адмирал» занял пятое место в дивизионе Чернышёва. Команда Леонида Тамбиева не смогла выйти в плей-офф КХЛ и закончила сезон в феврале.

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