СКА продлил контракт с Рендуличем

В октябре 2023 года Рендулич в результате обмена перешел в СКА из «Сочи», где был лучшим бомбардиром. Ранее он выступал в Европе за немецкий «Мангейм», шведский «Эребру», финские «Пеликанс», ХПК, «Пелиитат», СаПКо, «Эссят» и хорватский «Медвешчак». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он провел 15 матчей и набрал 2 очка (1+1) за «Колорадо Эвеланш» и «Ванкувер Кэнакс». Кроме того, Рендулич провел 95 матчей и набрал 43 очка (22+21) за подмосковный «Витязь» в сезонах-2017/18 и 18/19.