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14:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА продлил контракт с Рендуличем

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Петербургский хоккейный клуб СКА на своем сайте объявил о подписании нового контракта контракт с хорватским нападающим Борной Рендуличем.

СКАКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Соглашение рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2025/26.

В минувшем чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 32-летний нападающий провел 52 матча за армейцев и набрал в них 27 очков (11+16) при общем показателе полезности «+10».

В октябре 2023 года Рендулич в результате обмена перешел в СКА из «Сочи», где был лучшим бомбардиром. Ранее он выступал в Европе за немецкий «Мангейм», шведский «Эребру», финские «Пеликанс», ХПК, «Пелиитат», СаПКо, «Эссят» и хорватский «Медвешчак». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он провел 15 матчей и набрал 2 очка (1+1) за «Колорадо Эвеланш» и «Ванкувер Кэнакс». Кроме того, Рендулич провел 95 матчей и набрал 43 очка (22+21) за подмосковный «Витязь» в сезонах-2017/18 и 18/19.

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