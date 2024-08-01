Заграница помогла: главные трансферы июля в КХЛ

Июль выдался богатым на события в российском хоккее. СКА договорился о возвращении в Россию форварда Евгения Кузнецова. Фигуры такого калибра в нашей лиге не было очень давно. Еще со времен, когда, причем тоже в СКА, на огромные деньги возвращались Илья Ковальчук и Павел Дацюк.

Также стоит выделить, что московское «Динамо» подписало потенциальную звезду из Канады, а «Торпедо» Игоря Ларионова пополнилось сразу двумя опытными игроками. «Ак Барс» смог выиграть борьбу за вернувшего из НХЛ Александра Барабанова, который потенциально может стать главной звездой казанцев. Подробности — в материале «Известий».

Возвращение Кузнецова

Потенциальное возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ взбудоражило ленты российских СМИ.

Заблудившийся талант расторг действующее еще год соглашение с «Каролиной» и подпишет контракт в СКА на четыре сезона. За легким шоком и неожиданным выбором нападающего скрывается понятный посыл: армейцы всерьез нацелены на Кубок Гагарина в сезоне-2024/25. Казалось бы, разве в прошлых чемпионатах было иначе? СКА — перманентный претендент на трофей, но этим летом Роман Ротенберг идет ва-банк, чтобы весной показать долгожданный для петербургской структуры результат. Зайцев, Андронов, Григоренко, Плотников — СКА подписывает сплошь опытных бойцов.

СКА за последние годы не раз менял клубную идеологию, конечной целью которой неизменно оставался Кубок Гагарина. До внедрения перекрестного плей-офф петербуржцы постоянно спотыкались на западном гегемоне — ЦСКА. Пять сезонов после чемпионства в 2017-м СКА вылетал от московских армейцев в финале конференции. Перекрестный плей-офф тоже не помог: команда Ротенберга уступила «Автомобилисту» во втором круге. После раннего окончания прошедшего сезона все понимали, что никакой «точечной селекцией» СКА не обойдется.

Кузнецов, безусловно, станет главной звездой лиги, а его представление петербургской публике, которое состоится 22 августа, должно стать грандиозным событием. Осведомленные о подготовке к этому люди уже сравнивают презентацию Кузнецова с представлением Килиана Мбаппе в «Реале».

Отметим, что в СКА Кузнецова совсем не обидели, выдав ему беспрецедентный по условиям контракт. По информации СЭ, за четыре сезона он гарантированно получит 326 млн (50 — в первый год, по 92 — в последующих трех) рублей. Однако вместе с личными и командными бонусами, которые не учитываются в потолке зарплат, его доход за время действия соглашения может превысить отметку свыше четырех миллиардов рублей. Все понимают, что на протяжении своей карьеры Кузнецов остается игроком настроения, которому часто становится скучно. Финансовый стимул ценит любой профессионал. Да, для получения этих бонусов ему предстоит провести несколько топ-сезонов по результативности, а СКА — выиграть несколько кубков, но общая потенциальная сумма всё равно поражает. Примерно $45 млн за четыре года — это больше зарплаты Евгения в НХЛ.

Особый интерес приобретет визит Кузнецова в Челябинск на матч с «Трактором». Будучи игроком «Вашингтона», Евгений не раз признавался в любви к родному клубу и обещал вернуться после НХЛ именно в «Трактор». Но вышло по-другому.

Мощное усиление «Ак Барса» и «Динамо»

При взгляде на состав «Ак Барса» бросается в глаза недостаток креативных нападающих, и менеджмент частично решил эту проблему, договорившись о подписании контракта с канадцем Ником Петаном. К игроку проявлял интерес «Металлург», но Петан выбрал Казань. По информации «Спорт-Экспресса», зарплата Ника составит около 65 миллионов рублей в год. Петан должен стать первым центром казанцев и получить место в первой спецбригаде большинства.

Такую же зарплату в свой первый сезон в Казани должен получить нападающий Александр Барабанов, в минувшем сезоне выступавший в «Сан-Хосе». Игрок мог вернуться в родной Санкт-Петербург, но агенты хоккеиста справедливо рассудили, что в СКА слишком много классных форвардов. В Казани же Барабанов будет главной звездой наряду с Петаном и Дмитрием Яшкиным.

Московское «Динамо» и в прошлом сезоне выглядело одной из самых укомплектованных команд лиги. Вот только ни наличие сбалансированной обороны, ни шикарная связка Гусев — Уил не спасли бело-голубых от 0−4 в серии второго раунда плей-офф против «Трактора».

«Динамо» усилило все линии в межсезонье, а главным приобретением стал нападающий Максим Комтуа, который провел 212 матчей в НХЛ за шесть лет игры на профессиональном уровне. Комтуа считался одной из главных надежд «Анахайма», но его максимумом остались 33 (16+17) очка в сезоне-2020/21. В дальнейшем средняя результативность талантливого нападающего только падала, а год назад «Дакс» решили не подписывать с ним новый контракт.

Комтуа в итоге подписал контракт с «Чикаго», но только из АХЛ. «Вулвз» — независимый клуб, и шансов подняться в НХЛ напрямую у Комтуа не было, но в марте «Каролина» предложила ему двусторонний контракт. Комтуа сыграл один матч в регулярном чемпионате и один — в плей-офф, заменив Евгения Кузнецова. Но впечатлить за столь короткий срок Рода Бриндамора он не успел.

Причиной проблем талантливого нападающего довольно часто назывался сложный характер. Раньше Комтуа не раз ввязывался в драки, а в России его могут помнить по симуляции в матче молодежного чемпионата мира-2019 в столкновении с Климом Костиным.

При этом в «Динамо» несколько месяцев назад контактировали с Комтуа по поводу возможного перехода, но тогда он категорически отказался от переезда в Россию. Видимо, за прошедшее время Максим что-то переосмыслил и готов перезапускать карьеру вдали от родины. Комтуа всего 25, так что еще ничего не потеряно.

Войнов и Свечников — в «Торпедо»

В новость о том, что привычно бережливые и делающие ставку на неочевидные кадры нижегородцы подбирают двух довольно дорогих хоккеистов, многим было достаточно тяжело поверить. Особенно после того, как клуб официально объявил о завершении селекционной кампании подписанием американского защитника Китона Томпсона. Однако практически сразу информацию о переходе Вячеслава Войнова и Евгения Свечникова из «Ак Барса» подтвердил генеральный директор «автозаводцев» Александр Харламов: «Мы занимаемся трансферами Войнова и Свечникова с учетом подходящих для нас финансовых условий. Они приходят к нам в “Торпедо” на вменяемые деньги».

Далеко не факт, что звездная пара сумеет вписаться в крайне специфичный хоккей Игоря Ларионова. За весь прошлый сезон мы так и не сумели понять реальный уровень Свечникова, столкнувшегося в родной команде с уже привычными для него травмами, обратной адаптацией к российскому хоккею после 10 лет игры в Северной Америке и не самым большим доверием тренеров. Впрочем, не один год наблюдавший за его игрой в «Детройте» Ларионов вполне резонно может утверждать, что хорошо знает сильные и слабые стороны Свечникова-старшего.

Куда больше сомнений вызывает потенциальный успех в Нижнем Новгороде Войнова. Пока совершенно непонятно, как 34-летний защитник, который с годами не становится быстрее, впишется в игровую модель, построенную на большом объеме катания, быстром принятии решений и постоянном движении. Воспитанник челябинского хоккея и в лучшие годы не был образцом подвижности и мобильности. А в Казани и вовсе выглядел якорем, который уже неспособен перекрывать огромное количество ошибок в своей зоне продуктивностью у чужих ворот.