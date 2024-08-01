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10:00 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» не будет штрафовать хоккеиста Ткачева, травмировавшегося вне сборов команды

Игрок получил тяжелую травму во время индивидуальной подготовки перед сезоном.

АвангардКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 1 августа. /ТАСС/. Хоккейный клуб «Авангард» не имеет оснований для штрафа нападающего Владимира Ткачева, который получил тяжелую травму вне тренировочных сборов команды. Об этом журналистам рассказал главный тренер омского клуба Сергей Звягин.

В понедельник «Авангард» сообщил, что Ткачев получил травму во время индивидуальной подготовки перед сезоном. По данным портала «Чемпионат», у Ткачева разрыв ахиллова сухожилия. Срок восстановления составит около полугода. «Авангард» добавил игрока в список травмированных, что позволяет не учитывать размер его заработка при подсчете потолка зарплат.

«Любая травма, где бы она ни была получена — в игре, на тренировке, в быту — это обидно, особенно для атлета. Естественно, это большая потеря для нас. Мы располагаем сейчас этой группой игроков и считаем, что у нас хороший шанс на успех, — сказал Звягин. — Будем ждать скорейшего выздоровления Владимира, думаем, что он поможет нам уже по ходу чемпионата».

«Но чтобы его штрафовать… Он не был где-то на отдыхе, в каком-то непотребном состоянии, падал, еще что-то. Он серьезно готовился к сезону. Когда с ним разговаривал, когда это только случилось, он трех слов не мог сказать без слез. Мы были на связи, он очень серьезно готовился, был в хорошей форме, это была последняя тренировка, он должен был вылетать уже в Омск и присоединяться к команде. В последний момент произошла такая случайность. Но от нас только поддержка — ему сейчас не так легко в эмоциональном плане. Стараемся сделать так, чтобы он был на позитиве, чтобы это помогло быстрейшему выздоровлению», — добавил главный тренер клуба.

На открытую тренировку все игроки «Авангарда» вышли в футболках с 19-м номером, под которым играет Ткачев.

В мае «Авангард» объявил о продлении контракта с 28-летним Ткачевым. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2029 года. В прошлом сезоне Ткачев провел за «Авангард» 58 игр в регулярном чемпионата и стал вторым бомбардиром команды, набрав 75 очков (20 шайб + 55 передач), в плей-офф на его счету 11 голевых передач в 12 встречах. Хоккеист претендовал на награду лучшему игроку регулярного чемпионата, проиграв в борьбе за приз форварду московского «Динамо» Никите Гусеву.

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