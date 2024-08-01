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11:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Глоток воздуха для КХЛ. Возвращение Кузнецова взбодрит всю лигу

СКА вернул наш 2012-й!

СКАКХЛ: таблица и календарь
Почему Евгений Кузнецов перешёл в СКА | Источник: КХЛ

Помните, с каким нетерпением мы ждали сезон-2012/2013? Тогда НХЛ остановилась из-за локаута и в нашу лигу поехала добрая половина мировых звёзд — Овечкин, Малкин, Ковальчук, совсем молодые Тарасенко и Бобровский, из иностранцев — Хара, Бекстрём, Ворачек, Кейн, Павелски, О’Райли, Макдона и Хедман. Золотые времена!

Потом еще были возвращения Ковальчука, Дацюка, Войнова. Радулов и вовсе лучшие годы провёл в КХЛ и всегда держал планку одного из самых мощных нападающих мира.

А вот в последние несколько сезонов лига как-то потеряла в звездности. Да, вернулись Ковальчук и Радулов, но уже в статусе глубоких ветеранов. Да, есть Гусев и Шипачёв, однако в Америке оба толком не заиграли, да и на уровне нашей лиги иногда тоже проседают.

На заре КХЛ Матч звёзд любили проводить в формате «Яшин против Ягра», «Ковальчук против Морозова» — вывеска была что надо. Но потом от идеи отказались — заменили всё на противостояние сначала конференций, а потом дивизионов. Отказались не просто так — звёзд, пригодных для афиши уже не было. Возвращение Кузнецова одним махом решает эту проблему. По мастерству, заслугам и медийности — это готовое лицо лиги. И здоровенный глоток свежего воздуха для всех — болельщиков, игроков, тренеров и менеджмента.

Чемпион всего (почти)

По уровню достижений Кузнецов совсем немного уступает Дацюку (не хватает олимпийской медали), но точно превосходит Ковальчука. За плечами Кузи золото того самого МЧМ-2011, две победы на чемпионатах мира и Кубок Стэнли, до которого Кови так и не добрался.

Заокеанский трофей Кузнецова выделяется ещё и тем, что именно Женя был лидером «Вашингтона» в чемпионском плей-офф. Сыграл все 24 матча, набрал 32 очка (больше всех), отдал 20 передач (тоже больше всех), а по заброшенным шайбам немножко уступил только другу Овечкину и Марку Шайфли из «Виннипега». По идее, старина «Конн Смайт» должен был уйти именно Кузе, но тут сыграли заслуги и харизма Ови — журналисты выбрали другого звездного россиянина.

Для полной коллекции Кузнецову не хватает Кубка Гагарина и олимпийского золота. И то, и другое реальнее добыть, играя в КХЛ. На ОИ рано или поздно мы вернемся, а до Кубка и вовсе подать рукой — особенно если Кузя будет выступать в СКА, как в чемпионском «Вашингтоне».

Полный сил

Скептики уже успели раскритиковать селекцию СКА. Говорят, что слишком много игроков за 30 лет. При этом забывают, что в современном хоккее многие играют до 40 лет и дольше. И 30-летний Григоренко даст фору подавляющему большинству нападающих лиги. Что уж говорить про 32-летнего Кузнецова. В этом возрасте Дацюк во всю выигрывал «Селки Трофи», а Овечкин пришёл к Кубку Стэнли.

В случае с Евгением можно уверенно говорить, что в СКА возвращается не доигрывающий ветеран, а полный сил хоккеист с хорошим опытом. Даже последний плей-офф НХЛ подтверждает этот тезис. Кузнецов перешёл в «Каролину» в довольно экстремальной для себя ситуации, но максимально быстро влился и в плей-офф был одним из лидеров «Ураганов».

Человек-шоу

Ещё одна проблема КХЛ — явный недостаток медийности у главных звезд. Мозякин и Гусев — два молчуна, Шипачёв хоть и заметно прибавил в этом плане после нескольких месяцев в НХЛ, но тоже не хоккейный Джим Керри. Кузнецов же здесь чувствует себя как рыба в воде. Можно уже сейчас бронировать билеты на Матч звёзд — там будет Кузя и там будет ярко.

СКА долгие годы вёл работу по возвращению Кузнецова в Россию — с тех самых пор, когда выменял права на него у «Трактора». Сейчас Кузя уже неограниченно свободный агент, но труды не прошли даром. Евгений легко мог остаться в Америке — он точно был бы на хорошем счету в «Каролине» или любой другой команде, однако именно кропотливая работа менеджмента петербуржцев перетянула чашу весов на нашу сторону. Кузнецов возвращается в Россию, и это большой подарок от СКА для всей КХЛ.

Признайтесь, вам уже тоже не терпится увидеть Кузю в своём городе?

Егор Торишный

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