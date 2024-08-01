Афанасьев вернулся в ЦСКА

Источник: nhl.com

Соглашение с 23-летним форвардом рассчитано на три года.

Афанасьев выступал за молодежные команды московского «Динамо» и ЦСКА, а с 2017 года выступал за океаном. На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года он был выбран под общим 45-м номером клубом «Нэшвилл Предаторз». Сезон-2020/21 нападающий провел на правах аренды в ЦСКА, в составе которого провел 21 матч и набрал 6 очков (2 гола и 4 передачи).