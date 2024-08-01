Афанасьев вернулся в ЦСКА
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Московский ЦСКА подписал контракт с нападающим Егором Афанасьевым, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Московский ЦСКА подписал контракт с нападающим Егором Афанасьевым, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 23-летним форвардом рассчитано на три года.
Афанасьев выступал за молодежные команды московского «Динамо» и ЦСКА, а с 2017 года выступал за океаном. На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года он был выбран под общим 45-м номером клубом «Нэшвилл Предаторз». Сезон-2020/21 нападающий провел на правах аренды в ЦСКА, в составе которого провел 21 матч и набрал 6 очков (2 гола и 4 передачи).
В НХЛ россиянин дебютировал в марте 2023 года и с тех пор провел в лиге 19 матчей, в которых забросил одну шайбу. В прошедшем сезоне он выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Милуоки Эдмиралс» и провел 56 матчей, в которых набрал 54 очка (27 шайб + 27 передач). В июне Афанасьев перешел в результате обмена из «Нэшвилла» в «Сан-Хосе Шаркс».