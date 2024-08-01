ЦСКА объявил о переходе экс-форварда «Далласа» Гурьянова
Контракт с ЦСКА подписал нападающий Денис Гурьянов, сообщает пресс-служба московского клуба.
ЦСКА
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Контракт с ЦСКА подписал нападающий Денис Гурьянов, сообщает пресс-служба московского клуба.
27-летний форвард ближайшие два года будет выступать за армейцев.
С 2016 года Гурьянов играл в Северной Америке за клубы «Даллас Старз», «Монреаль Канадиенс», «Нэшвилл Предаторз» и «Филадельфия Флайерз». В НХЛ провел 298 матчей, в которых набрал 113 (52+61) очков.
В 2020 году Гурьянов первым из российских хоккеистов оформил покер в плей-офф НХЛ.