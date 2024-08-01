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19:33 (мск), источник: Sport24

ЦСКА объявил о переходе экс-форварда «Далласа» Гурьянова

Контракт с ЦСКА подписал нападающий Денис Гурьянов, сообщает пресс-служба московского клуба.

ЦСКА
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ЦСКА объявил о переходе экс-форварда «Далласа» Гурьянова | Источник: nhl.com

27-летний форвард ближайшие два года будет выступать за армейцев.

С 2016 года Гурьянов играл в Северной Америке за клубы «Даллас Старз», «Монреаль Канадиенс», «Нэшвилл Предаторз» и «Филадельфия Флайерз». В НХЛ провел 298 матчей, в которых набрал 113 (52+61) очков.

В 2020 году Гурьянов первым из российских хоккеистов оформил покер в плей-офф НХЛ.

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