У ЦСКА сразу семь новичков, Гусев официально в «Динамо». Итоги дня в хоккее

Новости дня в хоккее за 1 августа 2024 года: ЦСКА подписал семь хоккеистов, Никита Гусев вернулся в Динамо | Источник: РИА "Новости"

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 1 августа 2024 года.

ЦСКА объявил семь новых игроков

Сегодня ХК ЦСКА зарегистрировал сразу семь новичков, при этом шестерых армейцы вернули из-за океана, буквально взорвав российский трансферный рынок и проделав огромную работу.

Новичками красно-синих стали: нападающие Егор Афанасьев (соглашение на три сезона), Денис Гурьянов (соглашение на два сезона), Руслан Исхаков (соглашение на два сезона), защитники Никита Охотюк (соглашение на два сезона) и Дмитрий Саморуков (соглашение на три сезона), вратарь Иван Просветов (соглашение на три сезона), Иван Дроздов (соглашение на три сезона, ранее выступал в КХЛ).

Стали известны детали нового контракта Никиты Гусева с московским «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», за год контракта нападающего Никиты Гусева с московским «Динамо» форвард заработает 77 млн рублей, включая бонусную часть. Кроме того, в контракте Никиты прописан бонус в 40 млн рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров КХЛ по итогам регулярного чемпионата. О подписании контракта с Гусевым будет объявлено в ближайшее время.

В прошлом сезоне Гусев провёл за московское «Динамо» 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах.

В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Никита сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 10 (3+7) очков. Гусев был признан самым ценным игроком прошедшего регулярного чемпионата.

Сопин: Гусев пошёл на уступки, предложение «Динамо» отличалось от того, что было весной

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание нового контракта с лучшим бомбардиром прошлого сезона КХЛ Никитой Гусевым.

«Никита Гусев снова с нами. Хочу поблагодарить сторону игрока за конструктивный диалог при обсуждении контракта. С учётом того, что на дворе начало августа и команда почти укомплектована, наше предложение отличалось от того, что было весной. Поэтому можно сказать, что Никита пошёл на уступки, чтобы сделать нашу команду ещё сильнее и побороться за главный трофей», — цитирует Сопина пресс-служба бело-голубых.

«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Райли Барбером

«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Райли Барбером, сообщает пресс-служба казанского клуба. У американского хоккеиста по контракту оставался ещё год с зарплатой в 55 млн рублей.

30-летний Барбер перешёл в «Ак Барс» в прошлом сезоне из казахстанского «Барыса». По итогу сезона-2023/2024 он набрал 11 (5+6) очков в 28 матчах. Однако в стольких же матчах в составе «Барыса» он был более результативен, набрав 23 (10+13) очка.

Ранее американский нападающий играл в НХЛ, но после отсутствия результативности в течение нескольких сезонов в нескольких клубах высшей лиги начал играть за казахстанскую команду, где смог показать результат. Ранее казанский клуб отказался от услуг нападающего Максима Марушева по обоюдному согласию сторон.

«Спартак» поместил защитника Романа Рукавишникова в список отказов КХЛ

Защитник московского «Спартака» Роман Рукавишников помещён в список отказов КХЛ, сообщает пресс-служба красно-белых. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его системе.

В прошлом сезоне на счету 32-летнего защитника 65 игр, в которых игрок обороны набрал восемь очков — забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач при положительном показателе полезности «+18».

Всего в КХЛ Рукавишников провёл 589 матчей, в которых защитник набрал 98 очков — забросил 21 шайбу и отдал 77 результативных передач.

В прошлом сезоне «Спартак» сумел пробиться в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина красно-белые обыграли «Северсталь», а во втором раунде уступили «Металлургу».

Кузнецов: в НХЛ уже точно не вернусь, впереди большая карьера в СКА, потом «Трактор» ждёт

Нападающий СКА Евгений Кузнецов заявил, что больше не планирует играть в Национальной хоккейной лиге, а сосредоточится на карьере в КХЛ.

— И в НХЛ вы уже не вернётесь…

— Это точно нет. Впереди большая карьера в СКА. И меня потом «Трактор» ждёт, — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

Напомним, Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 Евгений играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.

«Я был приятно впечатлён». Барабанов рассказал, почему выбрал «Ак Барс»

Нападающий Александр Барабанов рассказал, почему решил выбрать «Ак Барс» для продолжения карьеры, и заявил, что был впечатлён клубной инфраструктурой казанского клуба.

«Казань ­- классный город, ещё на стадии обсуждения контракта мне показали клубную базу, арену, всю инфраструктуру, я был приятно впечатлён. Знаю, что болельщики “Ак Барса” всегда активно поддерживают свою команду. Я соскучился по плей-офф, очень голоден до побед, хочу выиграть Кубок Гагарина, постараюсь помочь нашей команде прийти к этой цели. Чувствую себя прекрасно, впереди предсезонные сборы — время, чтобы подтянуть игровые и физические кондиции. Соскучился по хоккею, хочу побеждать», — цитирует Барабанова пресс-служба клуба.

Напомним, последние четыре сезона 30-летний Барабанов провёл в «Сан-Хосе Шаркс». В прошедшем сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков за сезон. Воспитанник петербургской школы хоккея в России играл за СКА, дебютировав в КХЛ в 2013 году. Покинул Россию только в 2020 году, 7 апреля 2020 года Барабанов заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».