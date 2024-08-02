Новичок СКА Кузнецов рассказал, когда приступит к полноценным тренировкам с командой

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 августа. /ТАСС/. Нападающий Евгений Кузнецов продолжит заниматься по индивидуальной программе в течение двух дней, а затем приступит к тренировкам в общей группе петербургского хоккейного клуба СКА. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу Кузнецов не принимал активного участия в тренировке команды в Новогорске, занимаясь на велотренажере.

«Сборы не в новинку, — сказал Кузнецов. — Конечно, есть понимание, какие будут сборы впереди. Еще пару дней буду заниматься отдельно, потому уже буду со всеми. Были тяжелые три последние недели, особенно две: надо было быстро собраться, переехать, простуда была, жилье надо было найти. Все это накопилось, поэтому хорошо, что уехал из города, есть возможность познакомиться с ребятами, с коллективом, сфокусироваться только на тренировках».

«Сейчас некомфортно себя чувствую из-за того, что ребята пашут, а я в стороне. Надо потеть вместе, потому что, когда проходишь огонь и воду вместе, знаешь нутро человека, на что он реагирует в стрессовой ситуации», — добавил Кузнецов.