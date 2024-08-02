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15:16 (мск), источник: ТАСС

Роман Ротенберг отметил, что отношения на доверии сыграли роль в переходе Кузнецова в СКА

СКА объявил о переходе Кузнецова 31 июля.

СКАКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Немаловажную роль в переходе обладателя Кубка Стэнли и чемпиона мира Евгения Кузнецова в СКА сыграли доверительные отношения между хоккеистом и главным тренером. Об этом ТАСС рассказал главный тренер санкт-петербургского клуба Роман Ротенберг.

СКА объявил о переходе Кузнецова 31 июля. Ранее агент Кузнецова, являющегося воспитанником «Трактора», Шуми Бабаев рассказал ТАСС, что игрок имел в России предложения от двух клубов.

«Игрок всегда сам вправе выбирать, где продолжать свою карьеру. У нас с Евгением доверительные отношения, как и со всеми хоккеистами, играющими в СКА, и это, наверное, сыграло свою роль, — сказал Ротенберг. — Потому что для игрока важно иметь такие отношения с главным тренером, и очень важно, чтобы я мог чувствовать каждого игрока».

По словам Ротенберга, основанием в принятии решения о переходе того или иного игрока не всегда бывает его статистика. «Есть еще человеческие качества, и по таким показателям, критериям мы собирали команду», — отметил он.

С 2014 года Кузнецов выступал в Национальной хоккейной лиге, играл за «Вашингтон» и «Каролину». Также в межсезонье контракты со СКА подписали обладатели Кубка Гагарина в составе ЦСКА Михаил Григоренко, Сергей Андронов и Сергей Плотников.

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