Роман Ротенберг отметил, что отношения на доверии сыграли роль в переходе Кузнецова в СКА
СКА объявил о переходе Кузнецова 31 июля.
СКА объявил о переходе Кузнецова 31 июля.
НОВОГОРСК /Московская область/, 2 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Немаловажную роль в переходе обладателя Кубка Стэнли и чемпиона мира Евгения Кузнецова в СКА сыграли доверительные отношения между хоккеистом и главным тренером. Об этом ТАСС рассказал главный тренер санкт-петербургского клуба Роман Ротенберг.
СКА объявил о переходе Кузнецова 31 июля. Ранее агент Кузнецова, являющегося воспитанником «Трактора», Шуми Бабаев рассказал ТАСС, что игрок имел в России предложения от двух клубов.
«Игрок всегда сам вправе выбирать, где продолжать свою карьеру. У нас с Евгением доверительные отношения, как и со всеми хоккеистами, играющими в СКА, и это, наверное, сыграло свою роль, — сказал Ротенберг. — Потому что для игрока важно иметь такие отношения с главным тренером, и очень важно, чтобы я мог чувствовать каждого игрока».
По словам Ротенберга, основанием в принятии решения о переходе того или иного игрока не всегда бывает его статистика. «Есть еще человеческие качества, и по таким показателям, критериям мы собирали команду», — отметил он.
С 2014 года Кузнецов выступал в Национальной хоккейной лиге, играл за «Вашингтон» и «Каролину». Также в межсезонье контракты со СКА подписали обладатели Кубка Гагарина в составе ЦСКА Михаил Григоренко, Сергей Андронов и Сергей Плотников.