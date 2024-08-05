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08:23 (мск), источник: ЕАН

Болельщики «Автомобилиста» выбрали своего фаворита в капитаны команды

Фанаты ХК «Автомобилист» хотят видеть капитаном команды Анатолия Голышева. Об этом они заявили на Дне болельщика в Екатеринбурге, начав скандировать фамилию спортсмена.

Источник: ЕАН

«Го-лы-шев», — разносилось над площадью 1905 года.

Сам Анатолий отметил, что не боится ответственности и готов выходить на лед с нашивкой «C» на джерси. «В нашей команде много кто может стать капитаном, как на льду, так вне его. Для меня это большая ответственность, но, я думаю, справлюсь. Если команда выберет, то почему нет», — сказал Анатолий Голышев.

В межсезонье воспитанник «Автомобилиста» подписал контракт с максимально возможным сроком — на пять лет. Голышеву поступали предложения от других клубов, однако он принял решение остаться. «Толя-гол» дебютировал в клубной системе в 2012 году, в России на профессиональном уровне выступал только за «Автомобилист». За это время он стал лучшим бомбардиром, снайпером, ассистентом команды в новейшей истории и, безусловно, легендой «Автомобилиста».

Главный тренер Николай Заварухин сообщил, что кандидаты на это место есть, выбор сделает команда на собрании. «Проведем собрание. У нас есть кандидаты, команда выберет капитана», — заявил Николай Заварухин.

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