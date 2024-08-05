ХК «Автомобилист» планирует сыграть на новой ледовой арене в марте
Директор екатеринбургского ХК «Автомобилист» Максим Рябков рассказал, когда состоится открытие новой ледовой арены клуба в уральской столице.
Директор екатеринбургского ХК «Автомобилист» Максим Рябков рассказал, когда состоится открытие новой ледовой арены клуба в уральской столице.
По его словам, завершение строительства запланировано на 31 декабря. Нужно будет получить разрешение на ввод в эксплуатацию и провести несколько тестовых мероприятий, на которые клуб будет приглашать своих самых преданных болельщиков.
«Скорее всего, это будут матчи МХЛ и ВХЛ. Надеемся, что первые матчи КХЛ мы сыграем в регулярном чемпионате, ориентировочная дата — начало домашней серии 10 марта», — приводит слова Рябкова издание «Чемпионат».
Напомним, ранее «Автомобилист» раскрыл планы подготовки к предстоящему сезону-2024/25. Команда начнет его двумя домашними матчами подряд. Первая игра состоится 4 сентября против челябинского «Трактора».