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10:19 (мск), источник: Nakanune.ru

ХК «Автомобилист» планирует сыграть на новой ледовой арене в марте

Директор екатеринбургского ХК «Автомобилист» Максим Рябков рассказал, когда состоится открытие новой ледовой арены клуба в уральской столице.

По его словам, завершение строительства запланировано на 31 декабря. Нужно будет получить разрешение на ввод в эксплуатацию и провести несколько тестовых мероприятий, на которые клуб будет приглашать своих самых преданных болельщиков.

«Скорее всего, это будут матчи МХЛ и ВХЛ. Надеемся, что первые матчи КХЛ мы сыграем в регулярном чемпионате, ориентировочная дата — начало домашней серии 10 марта», — приводит слова Рябкова издание «Чемпионат».

Напомним, ранее «Автомобилист» раскрыл планы подготовки к предстоящему сезону-2024/25. Команда начнет его двумя домашними матчами подряд. Первая игра состоится 4 сентября против челябинского «Трактора».

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