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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Америке ждут перехода защитника СКА в «Каролину»

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Американский журналист и автор сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Том Гулитти спрогнозировал переход российского защитника петербургского СКА Александра Никишина в «Каролину Харрикейнз» в сезоне-2024/25.

СКА
КаролинаКХЛ: таблица и календарь
В Америке ждут перехода защитника СКА в «Каролину» | Источник: Спорт РИА Новости

Никишин был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ 2020 года под 69-м общим номером. Контракт 22-летнего россиянина со СКА рассчитан до 31 мая 2025 года.

«Харрикейнз» с нетерпением ждут возможности приобрести Никишина, который лидировал в последних двух сезонах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по очкам среди защитников, в конце этого сезона. Его контракт с петербургским СКА подходит к концу, и в «Каролине» ожидают, что россиянин войдет в состав команды по окончании сезона в КХЛ«, — написал Гулитти в своей колонке, отметив в прогнозе, что Никишин присоединится к “Каролине” в сезоне-2024/25.

При этом журналист добавил в текст цитату генерального менеджера «ураганов» Эрика Тулски о том, что клуб ожидает прибытия Никишина в расположение команды лишь по истечении срока контракта россиянина со СКА.

За два сезона в составе петербургского клуба Александр Никишин провел суммарно 153 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ, набрав 120 очков (33 гола и 87 передач). Также защитник выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский «Спартак», откуда перешел в СКА в результате обмена.

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