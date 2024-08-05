В Америке ждут перехода защитника СКА в «Каролину»

Никишин был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ 2020 года под 69-м общим номером. Контракт 22-летнего россиянина со СКА рассчитан до 31 мая 2025 года.
«Харрикейнз» с нетерпением ждут возможности приобрести Никишина, который лидировал в последних двух сезонах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по очкам среди защитников, в конце этого сезона. Его контракт с петербургским СКА подходит к концу, и в «Каролине» ожидают, что россиянин войдет в состав команды по окончании сезона в КХЛ«, — написал Гулитти в своей колонке, отметив в прогнозе, что Никишин присоединится к “Каролине” в сезоне-2024/25.
При этом журналист добавил в текст цитату генерального менеджера «ураганов» Эрика Тулски о том, что клуб ожидает прибытия Никишина в расположение команды лишь по истечении срока контракта россиянина со СКА.
За два сезона в составе петербургского клуба Александр Никишин провел суммарно 153 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ, набрав 120 очков (33 гола и 87 передач). Также защитник выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский «Спартак», откуда перешел в СКА в результате обмена.